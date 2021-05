Olavarría: alerta por lluvias y vientos fuertes

La Dirección de Defensa Civil, se comunicó que desde el Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por lluvia y vientos fuertes para la región, que abarca La Madrid y Olavarría.

Para la jornada de este viernes, sábado y parte del domingo se esperan lluvias intensas y persistentes y vientos con ráfagas fuertes que pueden alcanzar los 80 km/h.

En este marco se indicó que se brindaron una serie de recomendaciones preventivas para tener en cuenta, ante el alerta vigente para el Partido de Olavarría y zonas aledañas evitar actividades al aire libre. asegurar los elementos que pueden volarse, mantenerse informados por autoridades oficiales, tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono, asegúrese estar alejado de árboles u otros objetos que se pudieran caer. Si se encuentra manejando, quédese dentro del auto y encienda las luces de emergencia hasta que haya pasado la lluvia, evitar transitar por calles inundadas. Detenerse es más seguro, no cruzar a pie una corriente que sobrepase las rodillas, no acercarse a postes o cables de electricidad, no sacar bolsas de basura u objetos que obstruyan desagües.