Maximiliano Abad:“Hoy tenemos casi 70.000 argentinos muertos y más del 80% de la población sin vacunar”

En el marco de la pandemia el jefe del bloque de Diputados bonaerenses de Juntos por el Cambio, Maximiliano Abad, le respondió con dureza al viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, al expresar que “hoy tenemos casi 70.000 argentinos muertos y más del 80% de la población sin vacunar”.

“Las declaraciones del funcionario de Kicillof implican, además de un acto de inmensa irresponsabilidad, una afirmación sin ningún tipo de rigor científico”, cuestionó el legislador.

De esta manera Abad salió al cruce de la afirmación que en las últimas horas realizó Kreplak, quien declaró que no sería importante cumplir con los plazos de aplicación de la segunda dosis de las vacunas contra el COVID que así lo requieran.

En declaraciones en sus redes sociales, Abad sostuvo: “no existe ninguna evidencia científica de que no pase nada si se retrasa la aplicación de la segunda dosis. Aún no está definitivamente establecida la duración inmunológica de la primera dosis, por lo cual retrasar la segunda puede implicar muchas chances de reinfección”.

“El verdadero problema es que por mala gestión, ineficiencia e impericia el gobierno ha impedido que haya stock suficiente de vacunas para inmunizar a nuestros vecinos y ahora tira manotazos de ahogado haciendo declaraciones que quieren explicar que todo da lo mismo” concreto Abad.