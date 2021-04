UDOCBA reclama la suspensión urgente de la presencialidad en toda la provincia

Ante la crítica situación epidemiológica y sanitaria que se vive en todas las localidades de la provincia Buenos Aires, UDOCBA reclama la suspensión de clases presenciales en todos los distritos, condición indispensable para frenar la propagación dl virus. Urge que el comité de Crisis del Ministerio de Salud de la provincia tome cartas en el asunto.

Mediante un comunicado, el sindicato conducido por Miguel Díaz consideró que volver a la virtualidad es una "condición indispensable para frenar la propagación del virus" y exigió que el Comité de Crisis del Ministerio de Salud de la provincia tome cartas en el asunto.

"Se observa el faltante de camas en las Unidades de Terapia Intensiva no sólo de los distritos en fase 2, sino también en aquellos que han sido categorizados como 3 y 4, que no poseen las condiciones mínimas para hacer frente a la creciente demanda sanitaria, ni siquiera en distritos vecinos" remarcó el documento.

En el mismo se señala que "desde UDOCBA venimos relevando la realidad que transitan las escuelas, con multiplicidad de grupos, alumnos/as y docentes aislados/s y seguimos sosteniendo que este simulacro de presencialidad no conduce a la continuidad pedagógica sino por el contrario resulta en una profundización de la pandemia".

En este sentido, el gremio apuntó al Comité de Crisis del Ministerio de Salud y explico que "debe actuar con mayor celeridad para prevenir el colapso sanitario. Es necesario que realice una proyección que permita planificar y tomar las medidas necesarias en el marco de este estado de emergencia causado por la pandemia de Covid".