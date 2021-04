Caputo: "A la doctora Capriata hace 6 meses que no la veo en el hospital"

Luego de que la titular de la Asociación de Profesionales de la Salud, Alejandra Capriata, señalara que la situación en Olavarría ya obliga a los profesionales a realizar “una selección de pacientes” por la crisis sanitaria, el secretario de Salud, Germán Caputo, salió al cruce dijo que ella “no es una profesional que esté en la trinchera todos los días” y marcó que el hospital municipal se encuentra “saturado pero no colapsado”.

“No tenemos ni sábados ni domingos libres. Y vamos a poner la vida para contener esta situación”, dijo el funcionario municipal que agradeció la labor de cada uno de los profesionales de la salud.

En ese punto, Caputo planteó que hasta el momento no tuvieron que “internar pacientes en los pasillos” y remarcó que no tuvieron que elegir a qué paciente atender y a quién no. “El compromiso de esta gestión con la salud pública es irreprochable”, dijo y marcó que cuando pase la pandemia el sistema de salud de Olavarría quedará “fortalecido”.

El titular de la cartera sanitaria atribuyó los dichos de su colega a las internas "políticas y gremiales", pero marcó que no condicen con la realidad que se ve en el sistema sanitario de la ciudad. "A la doctora Capriata hace seis meses que no la veo en el hospital. Y yo voy todos los días", señaló.

Respecto a la posibilidad de que haya más restricciones en Olavarría, Caputo señaló que "es muy difícil que una pandemia sea controlada solo por médicos" y explicó que conviven con otros actores del gobierno municipal a la hora de tomar las determinaciones. No obstante, el funcionario planteó que por el momento Olavarría "está en la fase correcta".