UTI: “Los pacientes se mueren de a cuatro o cinco, ya no alcanzan los certificados de defunción”

En un contexto signado por la alarma permanente en cuanto a la ocupación hospitalaria y el estado del sistema de salud para enfrentar los picos de la segunda ola de la pandemia, la doctora Alejandra Capriata, titular de la Asociación de Profesionales de la Salud (APRO), contó parte de la cruda realidad que viven los profesionales de la Salud de la ciudad en el medio de la pandemia y expresó su opinión sobre cuales tendrían que ser las prioridades en una situación de tal gravedad sanitaria como la que se está viviendo en estos momentos.

“Tenemos 25 muertos en la última semana, 40 y pico de muertos en el mes de abril, y creo que si eso no convence a la gente de que hay que relentizar la curva de contagios a la que estamos expuestos, no sé qué es lo que los puede convencer, tanto a las autoridades y a la gente. Nosotros adentro del hospital estamos viviendo un coas, estamos viviendo una situación inédita, una situación muy grave, que le puede pasar a cualquier de los que están oyendo, porque van a llegar a un hospital completamente saturado y que no lo van a poder atender, eso es la parte de la balanza en la cual personalmente apoyo, la de relentizar la curva de contagios”, declaró la profesional en una entrevista a “La Primera Mañana”, de Cadena 103.

Ante tal panorama, Capriata manifestó que “las restricciones que el presidente puso para el Amba yo las implementaría para Olavarría y para aquellos distritos que están con este nivel de muertes y saturación del sistema de salud”.

Según narró la médica, esta saturación no se da solamente por la gran cantidad de personas que está ingresando a los centros de salud de Olavarría, sino que también por el agotamiento de los profesionales: “el agotamiento por el exceso de trabajo, el desafío de laburar todos los días a destajo”.

“La Asociación de Terapia Intensiva recomienda un enfermero cada dos pacientes. En Olavarría tenemos nueve pacientes respirados que tiene dos o tres enfermeros por turno: no llegamos ni a la esquina. En la UTI no se incorporaron enfermeros”, agregó Capriata.

En esta línea, la profesional de la Salud expresó su preocupación por la saturación en que se encuentra el sistema de salud y aseguró que tal situación hace que “se seleccione a los pacientes”.

“Vos tenés una terapia que está llena y una Sala-Covid que está llena, y llegan pacientes a la guardia que ingresan casi muriendo, ahí hay una selección de pacientes. Tenés pacientes muy graves en Sala-Covid, está llena la UTI ¿Dónde los vas a poner? Ahí se hace una selección, lamentablemente. Eso es lo grave, es lo que nosotros queremos poner en palabras para que sea de público conocimiento”, sentenció la doctora, quien afirmó que la situación exige tomar medidas urgente. “Este es el momento de cerrar para después poder seguir, o vamos a seguir contando los muertos de a 25 por semana”, agregó.

En base a esto, fue que Capriata cuestionó duramente algunas de las decisiones tomadas por el gobierno municipal. “La situación es grave y no se están tomando las medidas que se deberían tomar. No podemos, en semejante situación de pandemia, poner en primer lugar los bares y restoranes, eso es una tomada de pelo al sistema público de salud, eso es lo que nosotros sentimos y decimos muchos dentro del hospital, como la doctora Silvia De La Torre o el doctor Iván Recabarren, Jefe de la UTI”.

“Ahora estamos en la fase de colapso de la UTI y de la institución, porque ya no vamos a tener más espacios para meter los pacientes, y los lugares alternativos de internación, como lo pueden ser las iglesias, los hoteles, ¿Con qué personal los vamos a mantener?”, afirmó la profesional, quien lamentó que “hasta que no se le muere alguien de la familia la gente lamentablemente no reacciona, yo no quiero alarmar ni quiero asustar, pero esa es la realidad que se está viviendo en este momento en Olavarría”, expresó la titular de la Asociación de Profesionales de la Salud, quien agregó que, por lo urgente y caótico de la situación, “todos los sectores del hospital estamos reviendo nuestros roles, interviniendo en otras cuestiones, toda la enfermería de neonatología, por ejemplo, pasó a Sala-Covid, a atender pacientes con covid, y todos tratamos de adaptarnos y dar lo mejor en esta situación”.

“Al intendente Galli se lo ha llamado desde la guardia en estas dos semanas nefastas que hemos tenido y no fue, lo llamaron para que fuera a ver lo que estaba ocurriendo, porque una cosa es hablar desde afuera y dar una conferencia de prensa o dar por Twitter las condolencias a una familia por alguien que se les ha muerto y otra es la verdad de la milanesa, ir a la UTI donde los pacientes se mueren de a dos o tres o cuatro o cinco, donde ya no alcanzaban los certificados de defunción, entonces esa realidad la tiene que saber el intendente, y las autoridades de salud tienen que hacer ver al intendente, aunque él no quiera”, concluyó la médica.