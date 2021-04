"Me curé con la vacuna que muchos llamaban veneno"

El presidente Alberto Fernández protagonizó un acto público en la mañana de este lunes, mientras avanza el conflicto con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de Horacio Rodríguez Larreta, por el mantenimiento de las clases presenciales en las escuelas porteñas.

El acto dio inicio a las 11.30 en el Museo del Bicentenario de Casa Rosada. Donde , junto a la ministra de Salud, Carla Vizzotti; y al de Obras Públicas, Gabriel Katopodis ; Alberto Fernández presentó el "refuerzo en infraestructura del sistema público de salud" frente a la situación que afronta el país con la segunda ola de la pandemia de Covid-19.

"Me cure con la vacuna que muchos llamaban veneno", expresó el Presidente criticando los dichos de parte de la oposición que caracterizó de esa manera la vacuna Sputnik V. También se refirió al estado del sistema de salud pública cuando el Frente de Todos arribó a la Casa Rosada y argumentó que "estaba deteriorado y diezmado".

"Mi única preocupación es cuidar la salud de los argentinos, que no son decisiones ni de política económica ni educativa. Son de política sanitaria avalada por los datos. Y escuchando a los científicos, no escuchando a los políticos ni leyendo encuestas" Alberto Fernández.

Sobre la situación tensa que afronta la Nación con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el jefe de estado dijo que "el virus no conoce la General Paz, contagia a cualquiera, al que trabaja y al Presidente". "Mi única preocupación es cuidar la salud de los argentinos, que no son decisiones ni de política económica ni educativa. Son de política sanitaria avalada por los datos. Y escuchando a los científicos, no escuchando a los políticos ni leyendo encuestas", arremetió el Presidente contra Horacio Rodríguez Larreta.

El presidente expreso que "los próximos meses serán difíciles y aseguró que las 740 mil personas que integran el sistema de salud recibirán un bono de 6500 pesos mensuales". Dicha iniciativa tuvo relación con el agotamiento de el personal de salud que desde hace más de un año afronta la pandemia.