Un remisero encontró unas llaves, fue a robar a la casa de los pasajeros y les mató a la hija en La Plata

Un remisero encontró las llaves de sus pasajeros en el auto y volvió para robar la casa. Pero la vivienda no estaba desocupada, había quedado la hija de los dueños, de 23 años. El hombre la golpeó, la mató y trató de escapar. Al atacante lo vio salir de la vivienda un vecino, que notó actitudes extrañas y a tres cuadras lo pudo interceptar: llamó a la policía y quedo detenido.

El acusado fue identificado como Marcelo Saleh. Tiene 53 años y antecedentes penales. “Está detenido y mañana lo van a indagar”, confirmaron fuentes del Ministerio de Seguridad bonaerense.

El hecho ocurrió el sábado a la madrugada en la calle 75, entre 21 y 22, del barrio Altos de San Lorenzo, en los alrededores de La Plata.

Según relataron fuentes policiales, los padres de la chica habían tomado un remis para visitar a otro hijo que se encuentra detenido en Florencio Varela. Al llegar al lugar de destino, bajaron del auto, acordaron que el remisero los esperara y dejaron sus pertenencias en el asiento trasero: una mochila con teléfonos, dinero y las llaves del domicilio.

El acusado volvió a la casa de sus pasajeros. Allí se encontró con Ayelén y la mató. Robó 10 mil pesos y luego intentó escapar. Un vecino, que lo vio salir de la vivienda y sospechó de un asalto, lo persiguió y logró alcanzarlo a las tres cuadras. Llamó a la Policía y permitió su detención, que se produjo en la calle 75 y estuvo a cargo de efectivos de la seccional Octava.

Los investigadores encontraron el cuerpo de Ayelén en una de las habitaciones. En el auto del sospechoso, un Citroen Xsara color azul, se secuestró una barreta de hierro, precintos y guantes. También confiscaron una suma de dinero y las llaves de la vivienda donde ocurrió el robo y posterior crimen.

El vecino contó que le resultó "extraña" la actitud del hombre cuando lo vio salir de la casa lindera a su negocio, motivo por el cual empezó a seguirlo hasta que vio que "tenía mucha sangre y un rasguño" y decidió reducirlo.

"Veo salir una persona de la puerta de la casa de esta familia, lindera a mi negocio, veo una actitud extraña. Voy a la casa y empecé a tocar timbre y no me contestaba nadie", relató Emilio al canal C5N al recordar el episodio en el que atrapó al remisero Marcelo Saleh (55), acusado del crimen de Ayelén Arredondo (23).

Y continuó: "Empiezo a subir y antes de llegar a la puerta hay un ventiluz por el que veo a una persona acostada en un sofá, entonces, creyendo que era mi vecina (la madre de la victima), la empiezo a llamar hasta que mi señora me dice que la persona que se hallaba en el sofá tenía sangre".

Fue entonces que Emilio decidió subir a su auto y seguir al acusado: "Iba caminando y nunca me cambió el paso, caminaba normal", relató el vecino, quien recordó que en un momento el sospechoso giró el rostro y lo miró y vio que "tenía mucha sangre y como un rasguño"

El hombre dijo que hasta ese momento no consideró que el cuerpo ensangrentado que estaba en el interior de su casa era el de Ayelén y agregó que siguió en su auto persiguiendo al acusado.

"Cuando le veo el ojo ensangrentado sabía que había cometido algo grave", añadió Emilio, quien explicó que en ese momento le avisó a otro conductor que algo sucedía y, con su ayuda, pudo reducirlo en las calles 21 y 76.

"Lo tiro contra la pared y le empiezo a apretar el cogote", detalló el vecino sobre el remisero, quien respondía "no pasa nada, no pasa nada fingiendo un aparente estado de insania".

"Yo no soy de hacer esas cosas, no me gusta esto, lo veo en las noticias y digo jamás haría, pero hoy me toca a mí", agregó al asegurar que de no haber atrapado a Saleh el crimen de Ayelén hubiera quedado impune.

"Lo que pienso es que este hombre, si yo no lo veo, hubiera ido a buscar a la familia (de Ayelén) como si nada y cuando ellos venían se hubieran encontrado con esta escena. Vos no vas a desconfiar del remisero que te fue a buscar y te trajo, si estaba (supuestamente) allá con ellos", esperándolos, concluyó.