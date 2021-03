Que sí, que no… al final no: el fútbol de Primera División no arranca

A pesar de haberse confirmado el inicio del certamen liguista para el próximo domingo, el fútbol deberá esperar para hacer rodar la pelota.

El pasado jueves en horas de la noche, la dirigencia de los clubes y las autoridades reguladoras de la actividad dieron marcha atrás con el arranque de la temporada previsto para el venidero domingo.

La decisión se tomó teniendo en cuenta la imposibilidad de poder contar con hasta 35 invitados por partido por decisión de la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte de la Provincia de Buenos Aires y a pesar del malestar que ocasionó en diversos planteles el retraso de la competencia que hace un año se encuentra en parate por la pandemia de coronavirus.

Además, los clubes decidieron avanzar sobre un acuerdo para televisar el 50% de los encuentros de cada fecha en la máxima categoría del fútbol local. La idea de los clubes es que lo recaudado en el streaming sea dividido por partes iguales entre todas las instituciones.

Según se informó, los primeros partidos televisados serían Racing vs El Fortín, Sierra Chica vs Luján y Ferro vs Embajadores, por lo que teniendo en cuenta este novedoso sistema, algunos encuentros verán cambios en las localías sorteadas oportunamente.

Por otro lado, oficializaron que los cotejos que cuenten con televisación serán en las canchas de Racing, Estudiantes, Ferro y El Fortín.

La entidad que dirige Javier Frías y los dueños de la señal de streaming se reunirán en el transcurso de la tarde de este viernes para terminar de definir el reinicio de la actividad que en primera medida daría comienzo el próximo domingo, aunque no se descarta la posibilidad de que algún partido se juegue entresemana.

El cronograma de partidos dados a conocer estipulaba los siguientes horarios:

San Martín – Estudiantes, en Sierras Bayas el domingo a las 19hs en Primera y 16hs en Reserva

Embajadores – Ferro, se jugará en el “Tete” Di Carlo desde las 17:30hs en Primera y a las 10hs en Reserva

Municipales – El Provincial, en el “Colasurdo” a las 20hs en Primera y desde las 16hs la Reserva

Sierra Chica – Luján, en el “Legorburu” desde las 17 en Primera y el martes a las 14 en Reserva

Racing – El Fortín, en el “Buglione Martinese” a las 18hs y a las 11hs la Reserva

Loma Negra – Hinojo, partido postergado