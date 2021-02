Los certámenes organizados por la Liga de Fútbol tienen fixture

Luego de la confirmación del reinicio de la competencia oficial, los organizadores dieron a conocer la programación.

El certamen de la máxima categoría del fútbol liguista que tendrá 6 partidos por fecha, conoce el cronograma y en el primer fin de semana de actividad se destacan el cruce entre Racing y El Fortín y Ferro vs Embajadores.

Además jugarán San Martín vs Estudiantes, Municipales vs El Provincial, Sierra Chica vs Luján y Loma Negra vs Hinojo.

En cuanto al partido más convocante de la competencia doméstica entre Sierra Chica e Hinojo se dará en la segunda fecha, pero debido a la disposición de la Agencia de Prevención de Violencia en el Deporte, se jugará sin público en las tribunas.

En lo que respecta a las Inferiores, que iniciarán con la competencia oficial el 6 de marzo próximo con el Torneo Preparación enfrentará a Hinojo vs Ferro, Loma Negra vs Luján, Racing vs Estudiantes, Sierra Chica vs El Fortín y San Martín vs Embajadores.