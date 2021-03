Falivene: “la respuesta a los accidentes está en la conciencia individual”

Larios Nicolás

Luego de que el municipio diera a conocer a través de la Dirección de Acción y Control Urbano los datos del informe estadístico anual en materia de siniestros viales del 2020, Infoeme dialogó con el responsable de Tránsito y Seguridad Vial Agustín Falivene, quien hizo un balance de los datos recabados durante el año pasado.

El análisis de los datos de siniestro viales del 2020 arrojó que en nuestra ciudad hubo un total de 754 siniestros viales, de los cuales 382 (50,7%) resultaron con personas heridas. Del total de los eventos que generaron heridos, ingresaron al hospital 465 personas. A partir de estos datos se concluyó que el 2,9% corresponden a peatones, 12,2% bicicletas, 31% autos, 1,5% a transporte pesado y el 52,4% motos.

En relación a esto último Falivene aseguró que debido a las características del año pasado, en el que los motomandados comenzaron a circular mucho más ante el aumento de los pedidos recibidos en pandemia, se pudo visualizar en los datos respecto a años anteriores que “bajó el número de heridos en automóvil y creció el de motociclistas lesionados un 30% con respecto al 2019”.

Acerca de las zonas donde más heridos hubo durante el año pasado a raíz de accidentes viales, el funcionario de la Dirección de Control Urbano de nuestra ciudad dijo a este medio que “depende de la circulación”, ya que en los lugares donde transitan una mayor cantidad de vehículos, es donde hay mayor probabilidad de sufrir un accidente.

Lo concreto es que las cifras arrojaron un “mayor número de siniestros en las avenidas Colón, Del Valle y Pringles, porque están en la zona de microcentro donde más autos pasan. Urquiza y Sarmiento son el segundo anillo”, explicó Falivene. Se trata de los lugares donde más vehículos circulan y por lo tanto es necesario circular con una mayor precaución.

“Un semáforo, un badén o una rotonda no solucionan el problema de los siniestros. Se supone que si hay un semáforo no debe haber accidentes, pero no sucede así porque entra en juego el factor humano”, afirmó el ingeniero e insistió “el factor humano representa un 90 por ciento de los siniestros”.

Sobre el trabajo que realizan en infraestructura, puntualizó que la población suele solicitar badenes y semáforos. En cuanto a los reductores de velocidad y badenes, el funcionario municipal señaló que son una “herramienta que utilizamos para que la gente baje la velocidad. Si pasas un badén a la velocidad correcta no te daña el vehículo” y resaltó que “no se puede poner un reductor de velocidad en cada esquina, esto dificultaría la tarea de los bomberos y ambulancias, la solución está en que se baje la velocidad de circulación”.

“Un semáforo no baja la velocidad de tránsito, porque el que lo ve en rojo para; pero el que lo ve en verde acelera más de lo debido para llegar. Entonces la respuesta no está en poner un semáforo o un badén, sino en la conciencia de cada uno” reconoció y destacó que la mayoría de los motociclistas olavarrienses “usan el casco”. La OMS indica que llevar el casco correctamente en una motocicleta, puede reducir el riesgo de muerte en casi un 40%, y los traumatismos graves en más de un 70%.

Por otro lado indicó que muchos automovilistas usan el teléfono celular cuando están al volante: “La gente sabe que tiene que usar casco, que no tiene que pasar en rojo, las velocidades máximas, y que no debe utilizar el celular mientras maneja”, dijo el Falivene y agregó “todos sabemos que estas cosas están mal, pero no todas las personas respetan las reglas, se ve mucho la utilización del teléfono en los conductores”.

Sobre esto último el ingeniero precisó que “el uso del celular es difícil de controlar, se trata de conciencia individual. La gente sabe que no debe utilizarlo pero lo hace igual”. Según la OMS, el uso del teléfono celular mientras se conduce produce tres áreas de riesgo: riesgos visuales, como apartar la vista del camino; riesgos manuales, como no mantener ambas manos en el volante; y riesgos cognitivos que se relacionan con la capacidad de procesar la información necesaria para conducir de manera segura.

Para generar esta conciencia individual el Municipio realiza charlas en establecimientos educativos. Se realizan todos los años cuando son solicitadas por las instituciones de enseñanza, aunque durante el año pasado no se pudieron realizar serán retomadas durante los meses siguientes. Actualmente se trabaja en esta área con una campaña de folletería.