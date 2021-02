Olavarría: para qué alcanzan los $3958 de la Ayuda Escolar Anual de ANSES

Por Gastón Rodriguez

La vuelta a clases después de la pandemia llega con incertidumbre por dos motivos. Por un lado, por cómo será el funcionamiento del protocolo y el régimen semi presencial. Por otro, por los aumentos que tendrán los productos de la canasta escolar. Infoeme habló con distintas librerías de la ciudad para contar la realidad que afrontan los comercios con el inicio de las clases y saber cómo y en qué se puede gastar la Ayuda Escolar Anual.

Como todos los años, ANSES anunció que otorgará la Ayuda Escolar Anual para que los padres puedan comprarle útiles escolares a sus hijos. En el caso de Olavarría, dado que la ciudad se encuentra en la zona 1, por cada hijo en edad escolar la ayuda social será de $3958. El monto es 5% mayor al 2020 y según se anuncio los beneficiarios contarán con el monto entre marzo y abril. Para poder cobrar esta ayuda, será primordial cumplir con los requisitos, documentación y trámites necesarios que pueden consultarte en la web del organismo conducido por Fernanda Raverta: https://www.anses.gob.ar/ayuda-escolar-anual.

Ricardo de Belaustegui, comerciante de la Librería Aladino (ubicada en Dorrego 3001) planteó que “la canasta escolar está un 40% más arriba que el año pasado”. Además agregó cuales son los precios de los productos en su local y explicó “las mochilas son lo más costoso y los precios rondan desde $1000 hasta $10000”. Belaustegui sostuvo que esta inversión es la que más encarece la canasta mientras que el resto, "repuesto de hojas, carpeta, cuaderno, cartuchera y útiles se consiguen con menos $2000 pesos aproximadamente”. También explicó ante la consulta de Infoeme que lo más caro de la canasta escolar es la “fantasía”, refiriéndose a aquellos accesorios llamativos, que tienen distintas temáticas y colores que decoran (cartucheras con dibujos animados, mochilas con logos de clubes, luces incorporadas entre otros).

Sin embargo, a pesar de la inflación y la crisis económica, este comerciante también comentó que recibió por parte de los proveedores útiles que vinieron al mismo precio que el año pasado. “Eso tiene que ver con lo que ocasionó la pandemia y con que no hubo ventas en la temporada anterior”, aclaró. Respecto a la situación que afrontan las editoriales de libros escolares durante la pandemia, acotó: “Un libro que se usa durante todo el año, vale menos que dos kilos de carne”.

Carlos Torregiani, de la Libreria Cervantes, sostuvo que el monto de la Ayuda Escolar Anual sí alcanza para comprar una canasta básica escolar, pero destaca que las condiciones y calidad de los útiles no son las mejores, ni las más duraderas.

“Si te doy una mochila de una sola costura y que vale 900 pesos, sabrás que no está en las mejores condiciones, y si te doy una carpetita negra con útiles que duren poco quizás de esa forma vas a llegar a comprar lo necesario con $3900. Pero de muy mala calidad y durabilidad”, explicó. "En mi experiencia, cuando a una persona le ofreces un producto que es más barato no lo quiere. Entonces me di cuenta que hasta el que menos poder adquisitivo tiene compra calidad”, agregó.

Laura Rossi, de la Librería Da Vinci, explicó a este medio cuáles son los productos que en general integran una canasta básica escolar: lápiz negro, tijera, goma, birome azul o negra, cartuchera, carpeta, cuaderno, lápices de colores, borra tinta y mochila.

Sobre la cantidad de venta, Rossi sostuvo que esta temporada va más lenta que otros años y además detalló que "un factor negativo puede ser que muchas familias compraron los útiles escolares el año pasado y no los usaron por la pandemia, por lo tanto, les sobraron”.

En ese sentido, otro factor que tomó en cuenta es la incertidumbre de cómo comienzan las clases, si de manera virtual o presencial ya que esto, "produjo que los clientes no se acerquen aún a realizar gastos innecesarios”. “Mis proveedores suelen contarme que la situación está igual de complicada en todos lados”, explicó Rossi en relación a la realidad que enfrentan varias librerías de la ciudad, algo que tanto ella como otros comerciantes consultados por este medio esperan que cambie en los próximos días ya que del 19 de febrero hasta el 13 de marzo habrá un 30% de descuento con el Banco Provincia.

“Una mochila sale $1700, una carpeta desde $350 en adelante, una cartuchera desde $360 en adelante, un lápiz negro $30, los lápices de colores $90, un sacapuntas te sale $60, una goma sale $30, un cuadernillo $390 en adelante y las asignaturas $160, yo creo que armas una canasta escolar”, sintetizó al analizar los beneficios de la Ayuda Escolar Anual .

Ante los comentarios de los comerciantes de librerías de la ciudad, Infoeme realizó un relevamiento de los precios de los productos que incluye la canasta escolar:

Mochilas para la primaria de $2500 hasta $5900, con carros de $7500 en adelante y las de mayores marcas como Gremond cuestan desde $12000 pesos en adelante.

Un cuaderno Nro 3 ABCx 50 cuesta $350

Los lápices de colores inician desde $170

Una boligoma grande alrededor de $100

Cartucheras de $300, $900(de un piso), $200 (dos Pisos) y 2900 (tres pisos en adelante)

Carpeta Fantasía $650 en adelante

Lápices de colores de $190 hasta $370.