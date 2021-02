Lucas Janson: “Mi aspiración ahora es poder conseguir un título con Vélez”

Por Gastón Rodríguez

Nacido en Olavarría y formado en el Club Embajadores, actual jugador de Vélez Sarsfield en donde se desempeña como extremo izquierdo, Lucas Janson reabrió el libro de los recuerdos en un diálogo exclusivo con Infoeme y repasó su vida en la ciudad y sus inicios en el fútbol.

Infoeme: ¿Cuáles fueron los tres momentos culmines que marcaron su historia futbolística?

Janson: Lo que me marcó realmente fue el sub 15, ya que tuve la posibilidad de viajar a Buenos Aires donde jugué en un predio de Ezeiza con unas canchas muy lindas y en ese momento nosotros estábamos acostumbrados a otras cosas. Otro momento fue el campeonato con Tigre (12 de agosto de 2012), que veníamos de un golpe duro, que fue el descenso, y después salir campeón con un club que llegué de bastante chico y que también me brindó todo. Lo que me abrió mucho la cabeza fue el viaje a Toronto en Canadá. Nunca había jugado en una liga así (en 2018 se desempeñó en la primera división en el Toronto FC), en un país donde se hable otro idioma. La verdad que me marcó y mucho.

-¿Qué sensaciones pasan por vos luego de 9 años en el profesionalismo?

-La verdad que estoy muy contento de ya llevar los años que tengo en primera división y la verdad que no es fácil, pero yo siempre digo que por ahí es más fácil llegar que mantenerse. Eso es mucho más bravo, pero por suerte estoy contento y agradecido por todos los clubes que pasé, que siempre me han tratado de la mejor manera.

-Adentro del campo de juego sos un jugador decidido ¿Qué consejo le das a todos aquellos jóvenes olavarrienses que sueñan con llegar a primera?

-Primero que estén tranquilos, que es fundamental, no volverse locos y laburar. Si realmente quieren ser futbolista deben meterse de lleno y nunca perder la esperanza, que eso los va llevar a su objetivo. En un principio les aconsejo que estudien, hoy en día es fundamental para la vida acá en Argentina y en cualquier país. Comiencen estudiando y después se meten de lleno en lo que es el sueño.

-¿Cómo pasas el tiempo libre?

-Con el paso del tiempo pasé por muchas etapas. En un momento tuve una consola y me gustaba pasar música. En otra etapa me gustaba jugar mucho a la play y al Free Fire (juego shooter de celular) con amigos. En este último tiempo disfruté mucho de mi hija, pasar el tiempo con ella, salir a pasear y jugar en mi tiempo libre.

-¿Cómo es tu relación con Pedro de la Vega? ¿Cómo evalúas el desempeño de Vélez en la semifinal de la Copa Sudamericana 2020?

-A Pepo obvio que lo conozco, ya lo conocía de la ciudad; sobre todo porque yo soy hincha de ferro. Siempre que nos enfrentamos nos tomamos un ratito para charlar. Con el partido de Lanus creo que fuimos mejores en los dos partidos, una lástima que no haya querido entrar la pelota, pero se les dio un buen partido. Esta vez le tocó ganar a Pepo.

-¿Cuál es tu próximo objetivo con el equipo?

-Mi aspiración ahora es poder conseguir algún campeonato con Vélez. Yo creo que también todo jugador de fútbol sueña con ir a Europa, pero por el momento tengo que estar tranquilo.

El recuerdo de Janson en la ciudad:

“Antes se usaba mucho en Olavarría los torneos barriales. Jugaba en mi barrio Nicolás Avellaneda. Tenía 14 años y Gustavo Cazaux se acercó a mi casa y me dijo si quería ir a jugar a embajadores, era un club que recién se había fundado y tomé la decisión de ir. Ahí comenzó una etapa muy linda, con chicos muy buenos y la verdad que desde que llegué al club me trataron muy bien y por suerte me fue muy bien”, contó Janson al repasar su vida en la ciudad.

En el año 2006, cuando se inauguró el Club Embajadores, Gustavo Cazaux comenzó a trabajar en la escuelita de fútbol junto con Silvio Moncagni, mientras se desempeñaba como profesor de la dirección de deportes de la Municipalidad de Olavarría. Fue durante una actividad del municipio en el que trabajaba como profesor de fútbol en los barrios Facundo Quiroga, Belgrano y Avellaneda, donde conoció al joven que hoy se convirtió en una de las figuras del Vélez dirigido por Mauricio Pellegrino.

“En el Barrio Avellaneda lo tenía como alumno a luquitas, ya desde los 8 años comencé a ver las condiciones que tenía él como futbolista. Jugaba con chicos mucho más grandes, de 12 o 13 años. No había diferencia alguna, se veía las condiciones que tenía”, recordó orgullosamente Cazaux, quien también mencionó haber tenido en el Barrio Belgrano a Matiás Abelairas, el futbolista olavarriense que tuvo sus paso por el Club Atlético River Plate.

A pesar de los años pasados, Cazaux recuerda como si fuese ayer su trayectoria e ingreso en el club que lo vio nacer: “Recuerdo las condiciones que tenía, el club que recién se inauguraba, lo convencí de traerlo a embajadores y finalmente terminó haciendo un año de escuelita. Al otro año, al cumplir los doce en el 2007, empezó a competir a nivel oficial en la décima división y luego hizo todas las divisiones en inferiores”.