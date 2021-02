Alberto Fernández: "Preferiría no hacerlo, pero si el campo no entiende voy a subir las retenciones o establecer cupos"

El presidente, Alberto Fernández, dio a conocer que tomará medidas determinantes para aquellos productores que sigan cobrando los alimentos a precio de exportación.

“Yo les pido que comprendan de lo que estoy hablando y que la gente me entienda. Cuando estoy hablando de estas cosas no estoy contra el campo, estoy a favor de la mesa de los argentinos", dijo el Presidente en una entrevista con el diario Página|12.

Asimismo habló sobre la decisión de aumentar las retenciones o establecer cupos. “Yo necesito que ellos exporten porque necesito dólares que entren. Pero lo que no pueden es trasladar a los argentinos los precios internacionales porque no producen en precios internacionales”, afirmó.

Al respecto de los productores de alimentos, Fernández pidió que entiendan que no pueden cobrar al mismo precio al que exportan dado que ellos no “producen en dólares”, por lo cual no pueden trasladar esos precios al bolsillo de la gente.

Además explicó que “el Estado sólo tiene dos canales para resolver el problema, dos herramientas que preferiría no usar: subir las retenciones (que en este momento están acotadas) o poner cupos, decir esto no se exporta. Y no hay mucho más tiempo para que decidan”.

Al mismo tiempo, expresó que en dialogó con el ministro de Agricultura se refirió a poner un límite respecto a la situación del campo y explicó que “el riesgo es que con la pandemia todos estos productos van a seguir creciendo en su precio y no estamos dispuestos a tolerarlo”.

Finalmente comparó la situación de los productores de alimentos con la de los aceiteros donde afirmo que “lo entendieron y organizaron un fideicomiso, resolvieron un mecanismo de compensación entre ellos” y agregó “. A mí me votaron para ejercer el poder cuando tengo que ejercerlo”.