Bomberos trabajó en el incendio de una camioneta

Este jueves alrededor de las 7 horas se registró el incendio de una camioneta en el camino unión de los pueblos en el paso a nivel antes de llegar Colonia Hinojo.

En el lugar se incendiaba una camioneta Peugeot Partner, según indicaron bomberos el fuego se originó en el interior del rodado, donde se generaron los daños

En el lugar se hizo presente la unidad Nº 6 de Hinojo a cargo del sub oficial Martín Farinella y personal policial que no pudo dar con el propietario del rodado ya que no se encontraba en el lugar.