La mamá de Valeria Cazola también pidió justicia por Úrsula

Norma, la madre de Valeria Cazola estuvo presente en la marcha de este miércoles y acompañó el reclamo pidiendo justicia por Úrsula Buhillo. "Cuando vi el reclamo por esta chica, que mi médica no me deja ver nada, me puse muy mal y lloré por esa gente", señaló ante los medios locales.

Valeria fue asesinada a puñaladas por su pareja el 12 de junio de 2008 cuando tenía 24 años. Su femicidio se transformó en un símbolo de lucha y su nombre en la Casa Popular que da cobijo a aquellos que lo necesitan. "Lo de mi hija es terrible porque dejó tres chiquitos. Desde ahí nunca volvía a ser la persona que era. Estoy de pie por mis nietos", contó emocionada.

Además del homicidio de su hija, Norma sufrió el femicidio de su nieta. Valentina Gallina, de 19 años, fue brutalmente asesinada por su pareja. "De todo corazón, quiero que se termine esto. El no es no. Sepan defenderse y animarse".