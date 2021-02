Marcha por Úrsula Buhillo: "No tuvo apoyo, no fue cuidada"

Este miércoles se realizó una movilización en el marco del femicidio de la adolescente Úrsula Buhillo quien, previamente, había realizado una serie de denuncias de las cuales no obtuvo respuesta. La consigna de la manifestación fue #JusticiaporUrsula.

Infoeme dialogó con algunos de los concurrentes, entre ellos integrantes de la Murga “Arrebatando Lágrimas”, quienes se hicieron presentes en la marcha y expresaron que “no puede seguir así, no puede ser que todos los días se muera una mujer en manos de un varón. Toda la sociedad tiene que tomar conciencia de eso”. También pidieron que “cambien también un poco las leyes porque las leyes no mueven, no hacen nada, los jueces se estancan. Hacen oídos sordos”. Otra de las opiniones radicó en “seguir exigiendo, seguir esta lucha porque hay que todavía exigir al Estado, al poder judicial que se profesionalice y que pueda encontrar la perspectiva de género en todas sus prácticas”.

Se mencionó además que lo que sucedió con Úrsula “es terrible porque le falló el Estado muchísimo a alguien que hace 18 denuncias. O sea, tiene que cambiar algo desde lo legal. Alguien que viola una perimetral tendría que estar preso. Es terrible todo, pero es más de lo mismo. Son instituciones donde el machismo es súper estructural es como, obviamente que lo van a defender”. Otra de las asistentes opinó que “es consecuente al mismo Estado”.

Por su parte, señalaron que lo que esperan es “no más muerte, no más femicidios. Y obviamente, que se accione porque palabras hay un montón. Acciones concretas escuchando a las mujeres y a los travestis, trans y demás.” Expresaron además, la necesidad de que haya más presupuesto destinado a la seguridad y a la prevención de los femicidios.

Haciendo referencia a nivel Nacional mencionaron que “el 144 tendría que estar mucho más lleno de trabajadoras. Obviamente que las comisarías no pueden descansar un fin de semana. Que siempre haya botones anti-pánico, que siempre haya oficiales disponibles para cuando eso suena, eso no puede fallar porque se debate entre la vida y la muerte de una persona si fallas en eso”.

Otra asistente señaló que “no se actuó en el momento que hubo que actuar, tuvieron que esperar a que la matara para que se actuara. No tuvo apoyo, no fue cuidada”. Por su parte, mencionan que lo que piden es “justicia, más apoyo y menos machismo, patriarcado. Menos todo porque esto cada vez está empeorando”.