Moria Casan, la primera famosa que recibirá la vacuna rusa

La vedette y conductora Moria Casan reveló durante una entrevista que se aplicará la vacuna rusa en La Plata el próximo viernes en el marco de la campaña con “referentes” que anunció la provincia para fomentar la vacunación contra el coronavirus.

“Soy provacuna, me voy a vacunar con la Sputnik. Me llamaron para saber si quería por mi edad, porque soy de riesgo, y les dije que sí, que absolutamente”, dijo al programa Implacables que se emite por Canal 9.

Según expresó “la One”, los científicos trabajan “para que tengamos una mejor vida” y remarcó que “si hay algo prioritario en mi vida es mi salud”. “Si me di todas las vacunas toda mi vida, ¿por qué no me voy a dar esta?”, apuntó.

Moria será parte de la campaña de difusión de la vacunación contra el coronavirus del que participarán referentes de distintas áreas (como el deporte y la cultura).

Por su parte, el gobernador Axel Kicillof, había anunciado el pasado 26 de enero, Provincia utilizará “muy poquitas vacunas (unas 100)” para que “con su ejemplo (el que den estas personalidades al inmunizarse) puedan convencer a otros”.

“Sabemos que hay quienes tienen algún referente de la cultura, algún referente del deporte, que viéndolo poner el hombro se pueden convencer de que esta vacuna sirve”, explicó el mandatario la semana pasada.

Fuentes de Gobernación confirmaron a DIB que la vacunación de Moria, pero no dieron más nombres sobre quiénes participarán de la campaña. “Estamos esperando confirmaciones”, aclararon.