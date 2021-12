Jornada de adopción responsable: “La idea es que la gente los conozca y se enamore”

Este miércoles, de 17 a 19, en el Parque Helios Eseverri se realizará finalmente la jornada de adopción de mascotas y tenencia responsable. Quienes quieran acercarse podrán llevar donaciones y adoptar a su próximo “mejor amigo”.

En el marco de esta actividad, Jessica López directora de veterinaria de Bromatología Municipal dialogó con Infoeme sobre esta iniciativa de adopción que busca crear su propia impronta en la ciudad: “La idea es que la gente los conozca y se enamore”.

La funcionaria municipal remarcó que con esta iniciativa se busca “promover la adopción de los perros adultos y fomentar que no esté en el predio de bromatología por años y años”, ya que muchas veces la gente “tiende a adoptar cachorritos”.

En el predio Municipal de Bromatología hay un total de 15 perros que durante la actividad de este miércoles buscarán otra oportunidad en el hogar de algún olavarriense que esté dispuesto a asumir el compromiso y la responsabilidad de cuidarlo: “La idea es subir al escenario con el animal, presentarlo, contar su historia, que la gente los conozca y se enamore”, señaló López.

Cómo llegan los perros al predio

La médica veterinaria aclaró que en el predio de Bromatología no poseen autorización para recibir perros y los que llegan allí lo hacen por “denuncias de mordeduras o disturbios en la vía pública” ya que son animales puntuales. De esta manera señaló: “La gente no debería abandonar los perros en Bromatología porque no tenemos un lugar de contención y tampoco hay personal para atender los 365 días del año, no es un lugar de depósitos de animales”.

López sostuvo que desde esta área trabajan arduamente durante todo el año “para disminuir la población canina y felina” aunque afirmó: “Nunca damos abasto”. Asimismo señaló: “El control poblacional radica en la educación, porque por más que uno castre siempre nos quedamos cortos, nunca llegamos, es un trabajo a largo plazo, no hay soluciones inmediatas”.