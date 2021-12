El FdT denuncia irregularidades en la venta de una calle a Cementos Avellaneda

Los concejales del Frente de Todos denunciaron a través de una conferencia de prensa irregularidades en el expediente 380/2021 sobre la venta de una calle a la empresa Cementos Avellaneda. El expediente se tratará este martes en una sesión extraordinaria.

Estuvieron presentes en la sala de prensa del Concejo los concejales Maximiliano Wesner, Ubaldo García, Juan Sánchez, Inés Creimer, Telma Cazot y Natalia Alvarez que expusieron las irregularidades que presenta el expediente.

La conferencia dio inició con las palabras de Mercedes Landivar, presidente del interbloque del Frente de Todos, que expresó que existió un acercamiento para hablar con referentes de la empresa que "buscan comprar una calle para la explotación de un yacimiento que esta por debajo"

"Es un proyecto productivo, que tiene efectos socioambiental de vanguardia que fueron trabajados en conjunto con la Facultad de Ciencias Sociales y que debería ser tomado como ejemplo. No estamos acá para cuestionar el proyecto productivo que el espacio apoyó, este estilo de iniciativas generan trabajo, movilizan a la ciudad", destacó Landivar.

No obstante, aclaró que el objetivo del bloque es "mostrar las irregularidades que presenta el proyecto iniciado en marzo de este 2021 a pedido de la empresa para hacer la compra".

Landívar dijo que la primera irregularidad se dio cuando el Municipio contrató a la Facultad de Ingeniería para realizar un valuación que ingresó a fines de octubre al Concejo Deliberante, para que los concejales analicen si se efectuaron los requisitos necesarios para aprobar la venta.

En este marco, destacó que una vez ingresado el expediente tiene que pasar por seis comisiones, para evaluar la situación: "Nos encontramos con el apuro de tratar el tema lo más rápido posible, en el que solicitamos pedidos de informe a la empresa para indagar aún más sobre la situación y no fue nada sencillo ya que se trataba de un expediente de seis cuerpos que precisa de un análisis profundo".

La segunda irregularidad que se critica desde el FdT es que "el expediente se encuadra en una ley provincial 9.533 que regula la venta de bienes municipales, que configura una ley directa prevista en el articulo 26, que consiste en que una compra de esta característica conlleva otro resolución que es a través de subasta o licitación", y destacaron que "no se realizó una tasación oficial que arroja una certificación oficial" y dijo que la valuación que se dio es "una opinión aproximada".

Además desde el bloque se señaló que "la documentación que se presentó para la realización del avalúo sólo fue presentada por la empresa cementera, y se utilizaron los mismo valores del año 2004", lo que recarga "distintas rentabilidades, y distintas circustancias económicas".

Por ultimo, la tercera irregularidad que detectaron en el expediente fue la de un "esbozo de proyecto de ordenanza que no reúne ninguno de los requisitos legales fundamentales que esperamos sean subsanados", entre ellos mencionaron "en qué se va gastar el ingreso, no se menciona un plan de inversión, no se hace referencia en el proyecto a una comisión especial que haga un seguimiento, y tampoco se menciona que ala ordenanza un articulo que obligue la empresa la concreción de un proyecto socioambiental".

El Concejal Ubaldo Garcia expresó que "la empresa al comprar la calle va optimizar aún mas la producción va conseguir mejorar la operatividad y el precio lo que producirá una mejor ganancia estos factores no están resueltos en el precio pactado".

"Este proyecto tiene una gran relevancia para Olavarría pero tiene que tener un precio razonable para la ciudad, nosotros queremos que se haga otra tasación distinta al valor del 0,38 centavo de dólar del valor de la tonelada, ya que no esta bien fundamentada".

Respecto al acuerdo, Maximiliano Wesner sostuvo que: "Quienes asumimos recientemente y nos encontramos con el cuerpo del expediente, observamos que hay una simetría de información donde el comprador sabe lo que compra y el vendedor no sabe lo que vende".

Para finalizar, Juan Sanchez indicó que "esta venta trae aparejada ,en forma bastante oculta, la venta del doble de este predio a la empresa Loma Negra en un futuro. Que también se descubrió al azar luego de que se venda esta calle, Loma Negra está tramitando la compra del doble de la superficie, de esta manera la fijación del precio que se le de a Calera es claramente la que luego intentará Loma Negra".

Cabe destacar que durante este martes habrá una sesión extraordinaria donde se tratará el asunto en cuestión, y que será desde las 9 en la Sociedad Española se podrá seguir de manera online por el canal de Youtube del HCD.