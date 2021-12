Por un murciélago con rabia, vacunarán mascotas en un sector de Pueblo Nuevo

El Municipio informó a través de la Dirección de Bromatología que luego de detectar un caso positivo de rabia en un murciélago, este martes se bloqueará una zona del Barrio Pueblo Nuevo, para controlar certificado de vacunación antirrábica de las mascotas de los vecinos.

Según se detalló desde el Municipio, el bloqueo se realizará en la zona comprendida entre la Avenida Colón, Necochea, Riobamba y Maipú este martes 28 de diciembre desde las 9.

“Se procederá a visitar cada domicilio en particular, solicitando el certificado de vacunación antirrábica vigente para aquellos que cuenten con mascotas. En caso de no presentar la vacuna al día, se aplicará la dosis en el momento”, se comunicó desde Bromatología.

Se solicitó a los vecinos de la zona que, en la medida de lo posible, colaboren acercando sus mascotas a la puerta de ingreso a su vivienda, con collar y correa y utilizando las medidas de bioseguridad adoptadas como prevención a la pandemia de Covid19.