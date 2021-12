Quejas de comerciantes por los cortes de luz: “Siempre que llueve estamos con el corazón en la boca porque perdemos todo”

Dos comerciantes de Loma Negra se contactaron con Infoeme para hacer pública su indignación y descontento ante los "incesantes cortes de luz" que se producen en la localidad olavarriense cuando llueve, que este fin de semana no fueron la excepción y volvieron a ocurrir “una vez más”.

“Estamos desde las 3 de la madrugada sin luz acá en Loma Negra, mandamos mensajes y llamamos a la empresa pero no nos atienden. Se vive cortando la luz, se nos queman las cosas y no tenemos respuesta de nadie, necesitamos que nos den una solución”, sostuvo una comerciante de la localidad.

Vanesa -que tiene una panadería- indicó que luego de más de 9 horas sin luz está a punto de perder insumos y la producción de este domingo. “Siempre que llueve estamos con el corazón en la boca porque perdemos todo”, dijo.

“La empresa siempre pone una excusa ante los cortes, vienen y acomodan pero siempre vuelve a pasar lo mismo. Caen dos gotas y se corta la luz, no es necesario que llueva fuerte”, exclamó y contó que ya se le quemaron diferentes artefactos por los bajones de tensión.

Un segundo comerciante se comunicó para contar su situación. Pablo tiene un kiosco en Loma Negra y se ve perjudicado por los cortes de luz que “son muy habituales”, según informó a este medio.

“Tengo fotocopiadoras, helados, fiambres y chocolates que siempre están en peligro cuando se corta la luz, porque no pasa solo cuando llueve fuerte”, relató y detalló que las interrupciones son habituales: “se corta todo el tiempo, cada dos días se va y vuelve al rato y siempre están en peligro los artefactos”.

“Por ejemplo ayer al mediodía que no estaba lloviendo, hubo un corte que duró 40 segundos, esos vaivenes de luz podría hacer que se queme todo y esto pasa todo el tiempo”, recalcó Pablo y apuntó, “nadie nos da una respuesta”.

Ante la inestabilidad del suministro que describieron ambos comerciantes, contaron a Infoeme que realizaron “varios reclamos” por teléfono y que, ante la falta de respuesta, se acercaron para hablar con los directivos de la empresa. “Un empleado de Coopelectric nos dijo que la solución era que nos compremos un grupo electrógeno”, recordó Pablo que previo a recibir esa "indignante respuesta", había perdido todos los helados de su negocio tras estar “todo un día sin luz”.

“Casi como si fuera un chiste me dijo que me compre un generador para que no se me eche a perder la mercadería, se desligó de la responsabilidad de esa forma y no es la manera de contestar a alguien que va a reclamar”, recordó Vanesa.

Con gran indignación e incertidumbre, Vanesa y Pablo explicaron que necesitan una “respuesta concreta” que de una “solución definitiva al problema que no es nuevo”.