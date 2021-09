Galli: "Recorrés los barrios y la gente te dice que tiene miedo, a cualquier hora hay tiroteos"

A tres días de las PASO, el intendente Ezequiel Galli y Bruno Cenizo -primer precandidato a concejal de Juntos- hablaron de todo en una entrevista a solas con Infoeme. "Recorrés los barrios y la gente me dice que tiene miedo, a cualquier hora hay tiroteos", dijo Galli

Al filo del cierre de campaña, el intendente y el presidente del Concejo Deliberante compartieron su opinión acerca de lo que esperan en las elecciones primarias. "No queremos que el kirchnerismo y La Cámpora tengan mayoría para legislar y sigan avanzado en Olavarría", afirmó Cenizo.

- ¿Cuáles son los problemas centrales que el olavarriense les refleja a los candidatos?

- E.G: La inseguridad es uno de los mayores temas que la gente me refleja en la calle, segundo es la falta de trabaja y tercero la inflación. En este punto hay preocupación por como aumenta todo y los salarios siguen siendo los mismos. Con respecto a la falta de educación, las empresas no pueden conseguir personas capacitadas para desempeñar el laburo. Hay muchos chicos que han abandonado la escuela, y una de las propuestas de Diego Santilli es la de implementar una ley de emergencia educativa para empezar a recuperar casi 500 mil chicos que dejaron la escuela por la pandemia.

- ¿Cómo repercutió el cierre de las escuelas durante la pandemia?

- E.G: Las escuelas cerradas por un año y medio fue un impacto tremendo para muchas familias, que son chicos que va a ser muy difícil recuperarlos. Los estudiantes estuvieron con clases virtuales, sin acceso a un internet de calidad, a un montón de cuestiones que quizás en el microcentro o en algunos barrios sí puedan acceder y cuando uno se acerca a las periferias te das cuenta que no hay chances de tener clases virtuales. El aumento de la pobreza sumado a las clases no presenciales hicieron que una gran cantidad de chicos dejaran la escuela. Tenemos que recuperar aquellos estudiantes que desertaron porque van a ser una familia sin futuro, es preocupante el panorama.

- ¿Qué medidas tomó el municipio para combatir la inseguridad?

- E.G: La inseguridad es un tema que estamos trabajando mucho desde la Municipalidad, Control Urbano y cada uno de los empleados del municipio están haciendo un esfuerzo gigante y están Ojos en Alerta. Vemos una gran preocupación en todos los barrios por el aumento de la inseguridad. Otra de las cuestiones en las que yo estoy muy preocupado es por la liberación de los presos durante la pandemia. Una de las propuestas del “Colo” Santilli es la de reformar el Código Procesal Penal para terminar de una vez con la puerta giratoria… Recorrés los barrios y la gente me dice que tiene miedo, a cualquier hora hay tiroteos, los padres me cuentan que no dejan salir a los chicos a jugar a la pelota. Creo que hay que tratar de traer un montón de efectivos de la fuerzas que se fueron a trabajar al conurbano, hay que renovar móviles, en la patrulla rural está la necesidad de traer gente porque estamos muy mal con las carneadas, en lo que va del año ya superamos los casos de abigeato del 2020. Realmente la situación es delicada, la problemática es hoy y estamos esperando que salga la camada de futuros efectivos para la rural.

- ¿Cuál es el trabajo que se viene realizando desde el municipio con respecto a las localidades?

- E.G: Hemos hecho mucho, desde Mapis hasta Loma Negra, Sierras Chica, Hinojo. Ejemplos claros son Espigas y Recalde, donde pusimos parques solares para mejorar la calidad de vida de los vecinos; en Espigas hicimos una planta de Ósmosis Inversa para potabilizar el agua y además extendimos la red. en Loma Negra construimos una planta de tratamiento de residuos cloacales y que no mucha gente la conoce. Además, hemos repavimentado un montón de cruces, como en Sierras Bayas. Aunque a pesar de todo siempre es poco y nunca alcanza, porque sabemos que hay reclamos históricos en los que tenemos que seguir trabajando.

Sustentabilidad: parques solares para Espigas y Recalde

- ¿Y con respecto a Olavarría?

- E.G: Todavía hay mucho por hacer, en el barrio AOMA aún falta el cordón cuneta, el pavimento y las cloacas, pero ya extendimos la red de gas, implementamos la iluminación y mejoramos el trazado de las calles. Cuando terminamos una obra automáticamente inicia el reclamo de la próxima, por eso el trabajo es continuo.

- ¿Cómo se vive el cierre de campaña siendo candidato?

- B.C: Es el momento donde realmente se aprieta la agenda y la gente comienza a entrar en clima político. Es en esta semana cuando el olavarriense empieza a reconocer más las listas y sus candidatos con el objetivo de tomar la decisión de qué espacio apoyar. Desde nuestro lado, vamos a seguir ofreciendo lo que venimos haciendo desde hace 6 años, que es caminar, estar en reuniones con juntas vecinales, clubes, empresarios… Siempre cerca de ellos con el objetivo de poder conocer esa realidad que tiene cada uno.

- ¿Cuál es el vínculo que se espera lograr entre los vecinos y el Concejo Deliberante?

- B.C: El HCD es un recinto poco conocido por la gente, muchas veces la sociedad no tiene conocimiento de que hay ahí ni de cómo funciona. Por eso siempre tratamos de movilizarnos yendo a sesionar a las localidades, a la facultad, siempre con el objetivo de invitar a la comunidad a participar, porque el recinto no deja de ser una caja de resonancia de todas las necesidades y de los problemas de la sociedad.

- Mencionó reclamos históricos. ¿Qué hay con respecto a la crisis habitacional?

- B.C: La crisis habitacional es un problema que una parte de la sociedad olavarriense viene arrastrando en este último tiempo. Actualmente se encuentra abierta la inscripción al programa de vivienda TU.VI, que se trata de la licitación de 20 casas industrializadas por un método de construcción tradicional. Durante este lunes tuvimos una reunión en el barrio Pikelado y notamos un cambio importante en estos 6 años, vimos que es el sector con más crecimiento de la ciudad que no para de tener habitantes de clase media trabajadora que quiere irse vivir allí. Hay casos, que luego de 20 años siguen en espera de la finalización de 21 viviendas, cómo ocurrió en el barrio Educadores, que se inició en el 2001.

- E.G: El programa "Tu Vivienda" es para una clase media de laburo, donde se necesitan dos sueldos con ingresos mínimo, y si se compara el programa de vivienda municipal con un programa de banco privado es mucho más conveniente el Plan Tu.VI porque son lotes que su valor no existe en el mercado… Aquellos que critican el programa que vayan a sacar un crédito y que lo comprueben.

- ¿Y la crisis habitacional en las localidades?

- E.G: Hay jóvenes que buscan un lugar para alquilar o comprarse un lote, y como no consiguen o no tienen la posibilidad, se terminan viniendo a vivir a Olavarría. Es por eso que hace poco se aprobó una ordenanza para que se le dé prioridad a la gente del pueblo.

- B.C: Durante la gestión de Ezequiel Galli se concretaron más de siete mil escrituras, han sido una constante los programas habitacionales. Olavarría tiene tierras como para ofrecer títulos para viviendas, y los fondos que ofrece el Municipio son las tierras, porque los recursos municipales son pocos y escasos, y esa es la manera de poder solucionar la cuestiones habitacionales.

- E.G: Estamos a la espera de la convalidación de una ordenanza de la provincia para poder continuar con un montón de loteos que quieren llevarse adelante en el partido de Olavarría, y que hoy están frenados.

- ¿Qué significó participar en esta campaña electoral pensando en que tienen una interna en Juntos?

- B.C: Este domingo será un paso más dentro de las reglas electorales. Es la primera vez que voy a participar de una interna, pero a pesar de eso comprendemos que estamos todos dentro de un mismo espacio… El objetivo es pensar de cara a noviembre donde se define el modelo de país a seguir, y creo que va estar más polarizado que nunca, y la gente va decidir si prefiere el modelo de ciudad que se viene gestionando hace 6 años o que el kirchnerismo o La Cámpora sigan avanzando en la ciudad. Le pido a la gente que este domingo vaya a votar lo que se define hoy y de cara al 23 de noviembre, es muy importante ya que se votará un modelo de país, una manera de vivir, y la forma en que queremos que nuestros hijos se críen. No queremos que el kirchnerismo y La Cámpora tengan mayoría para legislar.

- De cara a las elecciones generales, ¿cómo ve el armado del equipo de Juntos y cuál será su rol político a futuro?

- E.G: Estoy pensando qué hacer a partir de diciembre del 2023. Yo creo que lo que se ha logrado es llevar adelante una gestión muy trasparente con mucho trabajo, donde el equipo se ha fortalecido mucho, tanto en el gabinete como en el Concejo Deliberante donde tenemos a Bruno como parte de este gran equipo de trabajo, y a Diego como senador… Y me deja tranquilo que es un equipo que viene trabajando desde hace años y sobre todo que está conformado por jóvenes, que se ha ido modificando hasta lograr una estabilidad. Y decimos con orgullo que somos uno de los tres municipios más transparente y pudimos lograr grandes cambios estructurales y de modernización del estado, creó que todo estas cuestiones se van a ver reflejadas en las urnas y el apoyo de la gente lo va terminar recibiendo Bruno porque lo que se vota es un modelo de gestión.