¿Se monopoliza el transporte público? Polémico debate por su licitación en el HCD

Un amplio debate tuvo lugar en la sesión ordinaria del Honorable Concejo Deliberante (HCD) de este martes en torno a la licitación del transporte público, luego de una modificación de último momento desde el bloque de Juntos -que fue aprobada por mayoría- y permitió que tanto el transporte urbano como interurbano pueda ser licitado por una sola empresa. Concejales de la oposición hablaron de “atropello institucional” y “engaño”.

Desde las 9 de este martes se iniciaron las sesiones Nº 16 y 17 de este año en la que tuvo lugar el tratamiento de un proyecto de ordenanza en la que se le solicitó al Departamento Ejecutivo Municipal llamar a licitación del Servicio de Transporte Público de Pasajeros Interurbano.

Una vez presentado el proyecto, el concejal del bloque de Juntos, Nicolás Marinangeri, presentó una moción en el artículo Nº 2 del proyecto de ordenanza, donde se prevé que la empresa que tiene el transporte urbano no pueda licitar el interurbano y de esta manera evitar un monopolio del servicio.

“En virtud de las conversaciones del departamento ejecutivo y ante la posible escasez de los oferentes para prestar el servicio no podemos condicionar la continuidad del mismo. Sería ideal que el servicio de transporte público se preste por diferentes empresas, tanto el urbano como el interurbano, pero no podemos condicionarlo de esta manera”, sostuvo Marinangeri.

Ante la intención de modificación de un artículo que había sido consensuado anteriormente por todos los bloques en “meses de trabajo” de comisión del HCD, Celeste Arouxet recalcó que no acompañaría la moción al igual que lo hizo toda la oposición.

“Esta modificación que pretenden eliminar, claramente, está direccionada a un oferente”, dijo el concejal Juan Sánchez del bloque del Frente de Todos que agregó “esta limitación es para mantener la diferenciación en el servicio que históricamente tenemos los olavarrienses (entre transporte urbano e interurbano), es algo que administraciones anteriores mantuvieron con el espíritu de evitar el monopolio”.

“Para evitar que los usuarios olavarrienses estén presos de un monopolio es que se incluyó esta modificación”, insistió el concejal que habló de los meses de trabajo invertidos en la ordenanza y mostró su descontento con la moción de Juntos.

“Lo único que se pretende con esto es darle el servicio de transporte de pasajeros de media distancia al señor Walter Gerneti”, apuntó Sánchez.

“La frase que se pretende cambiar o sacar es medular en el proyecto de ordenanza”, sostuvo Germán Aramburu, quien agregó “estamos hipotecando o legislando sobre 12 años en el futuro el transporte público, porque vienen a último momento a traer aportes que cambian lo que se había acordado”.

Por su parte, Eduardo Rodríguez, del Foro Olavarría, adhirió a las palabras de Aramburu y sostuvo que la modificación “cambia sustancialmente el espíritu de la ordenanza”, y definió la modificación de la ordenanza como “un atropello casi institucional”.

Además, Rodríguez lamentó que el oficialismo “se amedrente” a la hora de fijar las pautas para concesionar un servicio con una empresa: “Ni me quiero imaginar cuando haya que controlarlo”, agregó.

“Quiero alertar sobre lo que esto implica, estamos hablando de 12 años y la posibilidad de tener este servicio en una sola mano me parece que es muy complejo para la gestión de un buen servicio de transporte público”, finalizó.

Posteriormente, Juan Sánchez pidió nuevamente la palabra y denunció: “Quisieron engañarnos no presentando la modificación”.

“Siendo que este tema es medular, nos modifica la aprobación en general del proyecto, porque están cambiando el espíritu de la ordenanza y el bloque de Frente de Todos no acompaña en general la votación que engañosamente nos hicieron”, remarcó Sánchez.

“Una persona que a bordo de un colectivo de larga distancia atropella a un jubilado en el medio de un descampado, no en una sino en tres oportunidades, es a la persona que le queremos entregar el servicio. Nos crea muchas sospechas cuál es el acurdo que el señor procesado, imputado o investigado por delitos graves”, indicó sobre las supuestas intenciones del ejecutivo con la concesión del transporte interurbano.

Por último, el edil apuntó contra los concejales de Juntos quienes -según afirmó- fueron mandados por el Intendente a presentar la moción de modificación del proyecto.

“Por no prestar nuestro consentimiento como bloques a tan absurda y burda maniobra que les manda a hacer el intendente en este momento, nosotros no vamos a acompañar. Siempre vote con mi convicción personal, nunca me mandaron a votar en contra de eso y por eso sigo siendo peronista”, cerró.

Finalmente, la moción planteada por el concejal Marinangeri fue aprobada por mayoría con el voto doble del presidente del HCD, el voto positivo del bloque de Juntos y de la Unión Cívica Radical, y con el voto negativo del bloque Ahora Olavarría, Renovación Peronista y del Frente de Todos.