Multa por no votar: ¿Cuánto cuesta y dónde se paga?

Luego de la celebración de las Elecciones Legislativas 2021 el pasado domingo, aquellas personas que no emitieron su voto podrán justificar su ausencia, aunque de no poder hacerlo deberán pagar una multa que -mientras no sea abonada- congelara el proceso de diferentes trámites durante un año.

Según lo indicado por la Cámara Nacional Electoral, mientras no se abone esta multa, los ciudadanos quedarán registrados como infractores. Esto implica que no podrán hacer trámites durante un año, como obtener el pasaporte, y tampoco podrán ser designados para desempeñar funciones o empleos públicos durante tres años a partir de la elección.

Las personas que no votaron en las elecciones legislativas y no justifiquen la ausencia, deberán pagar una multa de 100 pesos y aquellas que no emitieron su voto ni en las PASO ni en las legislativas del 2021, deberán pagar 150 pesos en total.

La deuda puede abonarse a través del Banco de la Nación Argentina personalmente o por medios electrónicos como tarjeta de crédito, transferencia bancaria, pago en efectivo o cuenta virtual. La información se actualiza en la web dos días hábiles después de saldada la deuda. El monto de las sanciones integra el Fondo Partidario Permanente, a cargo del Ministerio del Interior.

Para pagar la multa correspondiente, ingresar a la página infractores.padron.gob.ar. donde se completan los datos e informa el monto a pagar. Una vez cargados los datos personales, se puede generar una boleta para pagar o realizar un reclamo.

¿Cómo justificar que no puedo votar?

Para justificar el no voto de manera online, se deberá ingresar a través de la página de infractores, en la que cualquier persona puede consultar si es infractor o no:

Primero, Ingresa a la página infractores.padron.gob.ar.

Segundo, completar los datos con número de documento, sexo y distrito e ingresar el código de verificación. Luego, hacer clic en el botón "Consultar".

Tercero, En el menú desplegable, selecciona el motivo correspondiente.

Cuarto, se adjuntará la documentación que acredite el motivo antes seleccionado, ya sea a través de una foto o escaneada.

Quinto, hace clic en "Proceder" e informar un número de teléfono y una dirección de correo electrónico.