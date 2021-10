Habrá clases en febrero y confirmaron qué alumnos deberán ir

Los alumnos de las escuelas de la provincia de Buenos Aires que no hayan podido recuperar saberes pendientes en las clases a contraturno y las dictadas los sábados deberán asistir a clases en febrero próximo para poder promocionar el bienio 2020-2021.

En tanto, aquellos estudiantes secundarios que cumplido el recuperatorio de febrero 2022 aún tengan trayectorias discontinuas o adeuden hasta 2 materias podrán pasar de año y seguir recuperando contenidos en el primer semestre de 2022, informó la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense.

Así lo establece el documento que la cartera educativa provincial elaboró y dio a conocer hoy a través de la Resolución 397/21, donde definió la evaluación, acreditación de los aprendizajes y promoción escolar para la finalización del bienio 2020-2021.

El documento, enviado a las instituciones educativas para el trabajo en las Jornadas Institucionales, establece claramente que las clases a contraturno de la jornada habitual y los sábados son las instancias previstas de forma obligatoria para que quienes tengan saberes pendientes en una o más áreas curriculares puedan recuperarlos y acreditarlos.

"Si logran aprender todo lo requerido, promocionan el bienio en el mes de diciembre. En caso contrario, deben continuar asistiendo a las clases de fortalecimiento en febrero de 2022", precisó un comunicado de la cartera provincial.

Para el proceso de evaluación, se continúan utilizando las tres categorías de valoración pedagógica para las trayectorias educativas de las y los estudiantes utilizadas el año pasado.

Se trata de la Trayectoria educativa Avanzada (TEA); la Trayectoria educativa en Proceso (TEP) y la Trayectoria educativa Discontinua (TED).

El documento establece también que, para lograr la promoción se debe tener aprobado al menos el 70% de los contenidos establecidos en el Currículum Prioritario para cada área curricular, considerando tanto la participación como el desempeño efectivo en las actividades escolares que da cuenta del avance en el aprendizaje de los contenidos propuestos.

Con respecto a la promoción del año, el documento ejemplifica los escenarios posibles para los niveles Primario y Secundario.

En nivel Primario serán promovidos en diciembre 2021 las y los estudiantes que tengan una trayectoria educativa avanzada (TEA) en el segundo informe 2021; y también lo serán los que habiendo tenido una trayectoria educativa en proceso (TEP) en el primer informe de este año, hayan participado regularmente de los encuentros de intensificación en horarios de extensión del tiempo escolar, registrando un adecuado nivel de desempeño y de ese modo hayan logrado una valoración pedagógica TEA en el segundo informe.

Del mismo modo, serán promovidos las y los estudiantes con trayectoria educativa discontinua (TED) en el primer informe que se hayan revinculado con la asistencia diaria a la escuela y hayan participado regularmente de los encuentros de intensificación en horarios de extensión del tiempo escolar, registrando un adecuado nivel de desempeño y de ese modo hayan logrado una valoración pedagógica TEA en el segundo informe.

"Los y las estudiantes que habiendo tenido una trayectoria educativa en proceso o discontinua en la valoración pedagógica correspondiente al primer informe de este año, hayan participado regularmente de los encuentros de intensificación en horarios de extensión del tiempo escolar, pero no alcanzaron un adecuado nivel de desempeño y no hayan logrado una valoración pedagógica TEA en el segundo informe, no promocionarán en diciembre sino que contarán con una instancia en febrero para profundizar los saberes pendientes", definió la cartera bonaerense.