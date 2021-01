Aumentan las tensiones entre la Policía Bonaerense y el gobierno provincial

Luego de las protestas policiales que marcaron la agenda del gobernador Axel Kicillof a mediados del 2020 en plena gestión de la pandemia por COVID-19, y a menos de un mes de haber lanzado en Mar del Plata el Operativo de Sol a Sol para esta temporada de verano, los agentes de la Policía Bonaerense amenazan con nuevas movilizaciones ante un creciente malestar de los efectivos de la fuerza por los bajos salarios.

Desde finales de diciembre, los efectivos de la policía insisten en que el gobierno de la provincia revea y actualice la escala salarial ya que los sueldos quedaron por debajo de la línea de la pobreza, especialmente los de las jerarquías más bajas. Además, los representantes de los agentes pidieron una actualización de los viáticos que podría llegar a los dos mil pesos y manifestaron su enojo por tener que afrontar la compra de insumos para protegerse del Coronavirus ya que los elementos de higiene, según denuncian los efectivos, no fueron provistos por el Ministerio de Seguridad.

El malestar se arrastra desde la protesta del 2020 cuando el gobernador había prometido equiparar los sueldos de los policías provinciales con los de la Policía Federal. Si bien la promesa se mantuvo por unos meses, luego, según denuncian efectivos de la fuerza provincial, las actualizaciones salariales quedaron suspendidas porque los agentes de Nación recibieron aumentos.

“Eso es algo que pasó siempre y es lo mismo que con los uniformes, en los últimos 30 años solo en la época de Duhalde se compraron uniformes y encima estaban mal, por eso se incorporó la bonificación para uniforme pero eso terminó complementando la canasta básica porque nunca se actualizó”, manifestó Nicolás Masi, Secretario General del SIPOBA a Diputados Bonaerenses al explicar la situación y la creciente tensión que se suscita, nuevamente, entre el gobierno provincial y la policía. “Las autoridades de la Provincia están muy ocupadas hoy con los contagios del Coronavirus y no hubo respuestas para la Policía, y los agentes se la tienen que bancar porque no les queda otra, si no se los sanciona”, sostuvo.