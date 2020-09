Rescataron a un gato atrapado en cables de alta tensión

Un vecino rescató este sábado a un gato que se había trepado a un poste por donde pasan los cables de alta tensión en el barrio Evita.

El hecho ocurrió al mediodía en Rendon y calle 97 cuando el gato se trepó a un poste de luz y no podía bajar. Se asustó y quedó apoyado sobre los cables del tendido eléctrico.

"Miren dónde está ese gatito... Estoy llamando a los bomberos y me dicen que no pueden venir. No nos dan bola", fue el mensaje desesperado que envió un lector a las redes sociales de Infoeme.

Momentos de suma tensión se vivieron en el barrio hasta que un vecino fue a buscar una escalera y logró rescatar al animal. "Afortunadamente el gato se encuentra bien, está un poco asustado pero logramos dejarlo a salvo", dijeron los vecinos.