Bianco no descarta dar marcha atrás con las aperturas

El jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, aseveró hoy que existe "mucha preocupación" en la administración provincial por el aumento de contagios de coronavirus, por lo que advirtió que no se descarta "dar marcha atrás" en algunas habilitaciones de actividades.



El funcionario provincial expuso que "el botón rojo" para volver a mayores restricciones "siempre está" y dijo que la posibilidad de habilitar nuevas aperturas o retroceder dependerá del análisis de la cantidad de contagios y ocupación de camas.



En declaraciones formuladas esta mañana a la radio online FutuRöck, Bianco se refirió a "la cuarentena intermitente, como hizo todo el mundo, en donde se hacen flexibilizaciones y se vuelve atrás".

"Estamos muy preocupados por el crecimiento de la curva de contagios de Covid-19. Tuvimos dos semanas de leve descenso y esta última semana arrancó muy fuerte el nivel de contagio", describió.



El jefe de Gabinete explicó que "la zona más complicada en cantidad de casos" es el Área Metropolitana de Buenos Aires, pero advirtió sobre el crecimiento de contagios en el interior bonaerense y aseveró que "el gobernador fue muy claro: la pandemia no terminó".



Luego, expuso que "lo que ocurre en la Ciudad y en el conurbano hay que analizarlo como un espacio único" y señaló que en esa línea están trabajando.



Analizó más tarde que "siempre sirve limitar porque, a mayor circulación, mayor contagio y mayor cantidad de muertes", por lo que si no se permite mayor circulación "habrá un impacto positivo para reducir la cantidad de casos".



Bianco admitió que, pese a que "hay muchos sectores productivos que solicitan abrir actividades", no se está en condiciones sanitarias "para abrir bares o restaurantes en La Plata o el conurbano".



"Muchos de los distritos del interior que lo hicieron porque tenían niveles menores de contagios ya están sufriendo las consecuencias", subrayó.