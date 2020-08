Una nena trans de 5 años fue anotada con su identidad de género autopercibida en la localidad bonaerense de Azul. Flor y sus padres fueron a la oficina local del Registro Provincial, anularon la partida de nacimiento y la reemplazaron por una acorde a su nombre y género.

“Al año usaba repasadores para simular el pelo largo. En ese momento, nos causaba gracia porque pensábamos que estaba jugando y no nos dábamos cuenta lo que ella nos quería decir”, contó Mariana, la mamá. “A los dos años nos dijo que era una nena -recordó-. Nosotros le decíamos que no y ella se enojaba mucho, se ponía mal”.

Los padres fueron a ver a un pediatra. "El médico nos explicó que seguramente estaba fascinada con alguna mujer de la familia y que por eso hacía esas cosas, que si hubiera sido con algún varón, seguro no nos dábamos cuenta".

Luego, recurrieron a una psicóloga que les recomendó que le prohibieran usar los maquillajes y la ropa de su mamá. “Le tuvimos que decir que los cosméticos eran dañinos para su salud e incentivarla a jugar con 'cosas de nene'. Nos pidió que la reprimiéramos para que no usara cosas de mujer. Ella se las ingeniaba con una una funda de almohada o cualquier tela que simulara un vestido y los repasadores que usaba como si fuera pelo largo”.

La fue a ver a otra psicóloga que después de varias sesiones les dio su devolución. ”Nos dijo que estábamos en presencia de una niña trans. Yo no lo podía creer. Desconocía el tema y me costó mucho al principio. No aceptaba la realidad que era más que evidente, porque sus indicios lo demostraban”, dijo Lucas. “Hoy por hoy defiendo a muerte su identidad y el coraje que con cinco años tiene para expresar lo que siente”, señaló.

“Un día nos dijo que se llamaba Florencia y se lo hizo saber a todo el mundo. En una oportunidad se lo planteó al abuelo paterno por teléfono y le dijo 'de ahora en más, yo me llamo Flor'”.