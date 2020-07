"Me chupa un huevo": manejaba borracha, chocó y agredió a la Policía

Una mujer que manejaba alcoholizada protagonizó un escándalo tras chocar con su auto y agredir a la policía que había llegado al lugar del accidente para asistirla. El hecho ocurrió en la provincia de Santiago del Estero y todo quedó registrado en un video que se viralizó rápidamente en las redes.

La conductora del vehículo, identificada como Pilar Carolina Durán, chocó contra una plazoleta en el cruce de Libertad y 27 de abril. Cuando los oficiales se acercaron para ayudarla, la mujer se puso violenta: no quiso ni bajarse del auto ni entregar sus datos personales e insultó a los efectivos.

Uno de los policías decidió grabar con su teléfono a la mujer mientras esperaban la llegada de los inspectores de Seguridad Vial para hacerle el control de alcoholemia. “Tengo una reunión, me hacen perder el tiempo. Bueno no, ¿sabés qué? Yo me voy, quédense con el auto. No voy a aguardar nada, a mí me chupa un huevo este auto”, gritó Durán, quien en un principio aseguró que era abogada y hasta sobrina del gobernador Gerardo Zamora. Tras la repercusión que tuvo el escándalo, el Colegio de Abogados salió a aclarar que no tenía matricula.

Con el correr de los minutos, la mujer explotó de furia: “Pero que venga Seguridad Vial y la con… de la lora, ¿sabés qué? ¿Qué accidente tuve? ¿A quién choqué? Amiga soy perito en accidentología vial, el accidente es en mi vehículo, no en el resto de la vía pública. O no estudiaste eso… ¿Vos estudiaste eso? Señora, ¿cómo se llama usted? ¿Cómo se llama tu amiga? Señora, ¿cómo se llama usted? Amiga, amiga, amiga, ¿qué definición tiene cruzar con…? ¡Envidiosa! Dale, dejate de joder, boluda”.

En un primer momento, la mujer se negó a somterse el control de alcoholemia. Pero finalmente lo hizo de mala manera. “Yo no voy a esperar nada porque no tengo ganas. Que se lleve el auto quien quiera, amiga. Vos no sabés con quién te estás metiendo. ¿Dónde están las cámaras? ¿Tienen cámaras? ¿Dónde están las cámaras? ¿Tienen cámaras? ¿Vos me estás acusando de que yo estoy en estado de ebriedad? ¿Vos me estás acusando de…? Preguntame lo que quieras. Yo te voy a preguntar a vos: ¿Quién fue el primer presidente de la República Argentina? Respondeme. ¿Quién fue el primer presidente de la República Argentina? ¿Quién ha sido?”, le dijo la conductora a uno de los policías.

El fiscal Sebastián Robles dispuso aprehender a Durán y alojarla en la Escuela de Policía. Quedó imputada por violar el artículo 205 del Código Penal (sobre medidas preventivas ante la pandemia), incluido “atentado y resistencia a la autoridad”.