Directivo de Ferro: “La Liga Nacional está complicada, va a haber que reacomodar salarios”

Ferro es uno de los pocos clubes que aún no presentó el Libre Deuda a la Asociación de Clubes, pero es el único que por su gran campaña logró colarse a la definición de La Liga Nacional; en diálogo con un medio especializado, Pablo Trucco contó la realidad que atraviesa el “verdolaga”.

Días atrás quedó establecido como se definiría la temporada 19/20 de La Liga Nacional, se dio por finalizada la Fase Regular y se clasificó a los ocho mejores equipos a la definición. Pensando en lo que viene, Básquet Plus dialogó con los directivos principales y por Ferro tomó la palabra Pablo Trucco.

“Yo tengo entendido que si no se puede jugar en agosto se va a cancelar porque no tiene sentido prolongar esto eternamente. Me parece que la complicación acá está en Ferro y San Lorenzo, no en los demás” dijo el directivo de uno de los equipos capitalinos y agregó: “No creo que habiliten los entrenamientos en Buenos Aires y para poder jugar tendrías que arrancar a entrenar a fin de este mes. El presidente dijo que hasta el 28 hay cuarentena. Ya las fechas ya casi no dan. El tope es esta cuarentena. Si el 29 no nos habilitan a entrenar, no hay manera”.

El equipo que tiene en su plantel a Federico Marín como una de sus piezas mayores entró en cuarentena mucho antes de que el resto de los equipos debido al arribo de un nuevo extranjero y sobre la terminación de la competencia, Trucco sostuvo: “La verdad es anecdótico terminar o no un campeonato que ya no es el mismo. Termine cuando se termine los extranjeros de Ferro no van a volver y me imagino que el resto de los equipos tampoco los traerá”.

Ante este panorama y sabiendo que debe cumplir en los próximos días con el ente regulador de la disciplina, el dirigente afirmó que “La Liga está económicamente complicadísima. Me parece que hay reestructurarla logísticamente para que sea sustentable, y va a haber que reacomodar salarios, forma de juego, todo”.

“Habrá que hacer una transición a la Liga 2021/22, porque van a estar todos los clubes complicados y no creo que haya muchos extranjeros”

Para terminar la entrevista con el portal especializado, Pablo Trucco sentenció: “Hay que repensar todo y hacer números porque el país va a terminar muy dañado económicamente, con lo cual todo hay que repensarlo y Ferro no es la excepción, los ingresos dependen de la cuota que pagan los socios y el club está cerrado hace 100 días, con lo cual va a terminar muy golpeado. No solo Ferro, todos los clubes”.

Entrevista: Básquet Plus // Fabián García