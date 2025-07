Primera Nacional: hubo 90´ sólo para Pietrobono

Ignacio Pietrobono fue el único local que sumó minutos en la 22° fecha de la segunda categoría del fútbol argentino que se jugó en todo el territorio nacional.

El arquero olavarriense fue titular en la victoria de Deportivo Maipú por 2 a 1 ante Ferro Carril Oeste en Mendoza.

Por otro lado, también estuvo en la consideración Facundo Wiechniak, pero fue uno de los suplentes de Mitre que no vio minutos en la victoria 1 a 0 ante Chaco For Ever en condición de local.

Por último, Central Norte cayó 1 a 0 ante Temperley, pero en el equipo de Salta no estuvo Carlos Battigelli.