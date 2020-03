Dijo Federico Marín en contacto telefónico con un sitio especializado en básquet algunos días atrás. El nacido en Buenos Aires y radicado en la ciudad desde su paso por Estudiantes contó el porqué no regresó a la ciudad tras el parate y las ganas que tiene de poder ver a sus hijos, además del grupo al que se unió para ayudar al Hospital Municipal “Héctor Cura”.

“Podría haber ido a Olavarría, pero no quise poner en riesgo a mi familia”

Federico Marín es una de las figuras de Ferro en La Liga Nacional y días atrás pasó por los micrófonos de UCU Radio para hablar sobre la situación que vive el país, su situación particular y la solidaridad de un grupo que se unió para recaudar fondos para el Hospital Municipal.

El “Pájaro” es, después de tantos años, un olavarriense más y ante la declaración del aislamiento social obligatorio debió quedarse en Caballito a cumplir la cuarentena porque “llegó al equipo un nuevo extranjero -NdR: Charles Thomas IV-, se decretó que era persona de riesgo y tuvieron que aislarlo y por eso nosotros tuvimos que aislarnos también, porque llevábamos dos días entrenando con él" contó además de afirmar que ya pasó el tiempo previsto de 14 días y que no presentó ningún síntoma.

“Ahora necesito volver a mi casa y hacerme cargo de mis hijos y de mi rol como padre. Hoy es muy difícil volver, todo recae en mi mujer" continuó contando el alero del equipo porteño que agregó: "Estoy esperando un permiso del gobierno, tengo mi declaración jurada y estoy en perfectas condiciones para poder viajar, pero no quiero viajar sin ese permiso. Por haber hecho las cosas bien no puedo estar cerca de mis hijos y es muy difícil, son momentos complicados, pero hay que ponerle buena onda".

Federico Marín que entre tantos clubes de la máxima categoría registra un paso por Estudiantes dijo: “Por momentos me da mucha angustia la situación, es duro levantar el teléfono y que mis hijos me pregunten cuándo voy a volver. Si a mi mujer le pasa algo en este estado, queda a la deriva y yo sé que si estoy ahí, si uno cae, está el otro. Esa es la situación que me desespera, sé que mis hijos van a estar bien y son fuertes, pero ante cualquier situación adversa estoy a 350 kilómetros".

El jugador de 37 años también hizo mención a la creación reciente de un grupo solidario en la ciudad para ayudar al Hospital Municipal “y que puedan estar más protegidos en el momento pico del virus. Estamos recaudando fondos para colaborar con lo que se pueda en una cuenta en común".

Párrafo aparte para la actualidad del equipo “verdolaga” en La Liga Nacional: “Estamos entrenando, cada uno desde su lugar, para mantener la cabeza enfocada. Cada uno tiene una situación diferente y hay que ponerle el pecho. Todo esto va a servir, pasó por algo y van a salir cosas positivas y nos va a fortalecer a todos".

"Hay gente que está en situación peor que uno, nosotros tenemos salud, comida, una cama, una ducha de agua caliente. Hay que verle el lado positivo, a veces uno se quiebra porque es inevitable que no te afecte" sentenció el “Pájaro” Marín, un olavarriense por adopción en los micrófonos de UCU Radio.

