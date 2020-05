Familia olavarriense en España: “Pudimos reunirnos y disfrutar después de casi 3 años sin vernos”

Los dos olavarrienses partieron llenos de ilusiones a reencontrarse con la familia y con planes de crecimiento personal y sin bien sabían del virus que está afectando al mundo no lo dimensionaron hasta llegar a España. Con el correr de los días se fueron adaptando a la situación y en la jornada del pasado sábado volvieron a salir a la calle tras más de un mes de aislamiento.

Pamela Di Baja y su familia viven en Santa Cruz de Mudela, un pequeño pueblo de España y el reencuentro que se sucedió el pasado marzo tuvo su tinte especial. La joven y su novio volaron a Europa tras muchos años sin ver a sus padres y hermana y al arribar se encontraron con el estado de alarma que los obligó a los cinco olavarrienses a cumplir con la cuarentena en un departamento.

“Teníamos conocimiento sobre que el virus se estaba propagando, pero no lo dimensionábamos como algo que pudiera impedir nuestro vuelo, no hasta un par de días antes. Viéndolo ahora, lo tomamos bastante a la ligera, no dimensionamos la gravedad de la situación” comenzó contando la profesora de educación física para después agregar: “En los aeropuertos nos sorprendió lo vacío que estaban y eso permitió hacer los trámites mucho más rápido”.

A poco de arribar, tan sólo unas horas después, el presidente Pedro Sánchez declaró el estado de alarma, mientras que los casos positivos de coronavirus continuaban en un notorio ascenso y llevó a toda la ciudadanía a una cuarentena obligatoria. “Nosotros decidimos realizarla en conjunto, compartir los espacios de la casa y por suerte, casi dos meses después, estamos todos bien” relata “Pame”.

“La cuarentena no estaba en nuestros planes y no era lo que más ansiábamos hacer (como nos pasó a todos, calculo), también lo vimos como un momento para disfrutar en familia después de casi 3 años sin vernos”

Encerrados cumpliendo con las normas, los cinco olavarrienses pudieron ponerse al día: “hablamos de todo un poco, jugamos juegos de mesas, miramos películas, tratamos de movernos en un departamento, corriendo por los pasillos, en fin, una locura, con sus altibajos, a veces divertidos, a veces muy aburridos, enojados por no poder salir, pero agradecidos por estar bien”.

David, Bettina y Camila se reencontraron con Pamela y Alexis tuvieron tiempo de disfrutar en familia y recordaron cientos de anécdotas, pero el pasado sábado fue especial porque después de 50 días de cuarentena tuvieron la primera salida y “fue muy ansiada y también llena de incertidumbre porque siempre que se acercaba el fin de la supuesta cuarentena, se sumaban 15 días más, lo que hacía que la salida pareciera inalcanzable. Y aunque el Estado de alarma aun no terminó, entramos en la Fase 0 de un 'Plan para la transición hacia una nueva normalidad'”.

“El plan de desescalada” como lo denominan en el país que suma más de 25.000 muertos por COVID-19 cuenta de cuatro etapas que prevén terminar a mediados de junio y en “esta fase se nos permite dar paseos con un conviviente de la vivienda o hacer deporte individual a no más de un kilómetro de distancia durante una hora y la policía está constantemente patrullando las calles para hacer cumplir con las leyes y nosotros debemos ser ciudadanos responsables que toman todas las precauciones a la hora de salir” cuenta la olavarriense que disfrutó de su paseo diario en compañía de su novio.

“Cuando nos enteramos de las salidas nos emocionamos y a pesar de la mascarilla y de los guantes de latex, disfrutamos del aire libre y el sol en la cara”

Si bien desconocen el número de afectados en su localidad, Pamela Di Baja y su familia esperan al igual que el resto del mundo la vuelta a la normalidad porque “el virus se subestimó y se tardó en implementar la cuarentena” y mientras pasan los días los cinco olavarrienses en Santa Cruz de Mudela no se olvidan del contacto asiduo con sus afectos en Olavarría.