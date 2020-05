Trabajadores de cultura: “Hacer el recorte del 50% de las horas es un golpe muy grande para la cultura de Olavarría”

El pasado jueves, el Honorable Concejo Deliberante sesionó y la polémica se hizo presente. Uno de los temas que más enfrentamientos tuvo fue la situación de los trabajadores y trabajadoras de la Cultura de Olavarría.

Tras los dichos de los y las ediles del oficialismo en relación a la situación del sector cultural local, Nicolás Martínez – quien hace dos años accedió por concurso como coordinador de la Escuela de Danza local – dialogó con Infoeme para desmentir los comentarios emitidos por el bloque de Juntos por el Cambio.

En nombre de un grupo de trabajadores y trabajadoras de la cultura Municipal, explicó que en su casi “tuve casi el 80% de la reducción del sueldo, de un sueldo básico que rozaba los $30.000”. El objetivo de la comunicación radica en explicar que “los descuentos no se hicieron sobre las horas extras, sino que se hacen sobre las horas de clases que los profesores tienen”.

“Me parece una falta de humanidad terrible dejar entender que porque no estamos trabajando no debemos percibir sueldos, si fuera así mucho de los trabajadores municipales y funcionarios no deberían percibirlo” señaló Nicolás, con dejos de angustia por la situación que les toca vivir desde el comienzo de la cuarentena.

La situación que se vive en materia económica no es una novedad para el día a día. “Es una situación que nos afecta a muchos trabajadores y trabajadoras del sector público y privado” comentó el trabajador de la cultura.

En un momento donde necesitamos del acompañamiento del Estado, el Estado Municipal nos abandona

Nicolás se detuvo en pensar el accionar del Municipio de Olavarría, e hizo hincapié en que “creemos que la cuarentena les vino como anillo al dedo para hacer una reducción de sueldos”.

“No solo pedimos al Municipio que recapacite y reintegre la plata y el trabajo a compañeros y compañeras, también es una defensa a la educación pública” destacó el trabajador, y agregó que “hacer el recorte del 50% de las horas es un golpe muy grande para la cultura de Olavarría”.

El futuro de la cultura es una incógnita con la situación que se vive hoy en día. “No le va a permitir a mucha gente acceder a la educación artística cuando todo esto pase” indicó.

“¿Cómo hacemos para vivir con un sueldo de $3.000?” se preguntó Nicolás

Por último, pidió al “Sindicato de Trabajadores Municipales que nos atiendan y acompañen nuestro reclamo. Algunos estamos sindicalizados y otros no, pero todos pagamos la cuota social”.

En total son alrededor de 80 afectados en el área de Cultura y Educación, donde cada uno “tenemos una vida que sostener, somos docentes comprometidos que seguimos mandando actividades a nuestros alumnos para que sea más ameno pasar esta cuarentena. No es tan cierto que no estamos trabajando” expresó Nicolás.

La situación es muy complicada, a todos nos cambió la economía de un momento para otro. Apelar a que el Municipio pueda recapacitar, rever lo sucedido. Me parece que hay una contradicción con la política que busca llevar la Provincia y la Nación de intentar mantener los puestos de trabajos.

Por último, el trabajador expresó que “los recortes fueron de manera arbitraria, no a todos los trabajadores nos afectó de la misma forma. Los porcentajes son diferentes al momento de reducir el sueldo. Nos parece injusto”.