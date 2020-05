Chami y el Provincial de Clubes: “Hay muchas ganas de que esto continúe”

El pasado lunes se realizó una reunión a través de la plataforma zoom, tras la cual quedó como mensaje que existe voluntad para que el Provincial de Clubes finalice, entre sus organizadores y sus participantes.

Del encuentro virtual tomaron parte el presidente de la Federación de Básquetbol de la Provincia de Buenos Aires, Miguel Chami, y los representantes de los doce clubes que aún seguían en competencia al momento de la suspensión provisoria allá por el 13 de marzo.

Entregando mayores detalles de lo conversado ese día, el propio Chami comentó que “fue fructífera la reunión” y sostuvo que “los clubes estaban esperando esta convocatoria”. “Es la primera vez que se los consulta y se tiene en cuenta su opinión en mucho tiempo”, destacó el juninense, presidente de la Federación de Básquet de la Provincia de Buenos Aires desde el 2016.

“Hay muchas ganas de que esto continúe y la propuesta que les hicimos a los clubes no fue tan difícil, les dijimos que queremos que se unan a nosotros para trabajar en una solución. A la decisión la vamos a tomar en forma conjunta entre todos”, adelantó Chami, quien luego afirmó: “Estamos empezando a charlar, nadie dice ya que estemos planeando o asegurando jugar”. “Vamos a estar pendientes de las resoluciones del Ministerio de Salud de la Nación y de Provincia -marcó-, como así también de las disposiciones municipales en cada distrito”.

Al ser consultado acerca de la respuesta en general de los clubes en este primer contacto “oficial”, Chami advirtió que “algunos tienen intenciones de jugar y otros no pues el problema económico los aqueja”. Entre algunas de las opciones que presentaron los delegados para intentar abaratar costos si se debiera jugar “a puertas cerradas” no se descartaron cobrar un determinado monto para seguir cada espectáculo a través de Youtube o conversar con el colegio de árbitros para bajar los aranceles. Igualmente el directivo señaló que desde su punto de vista “sin público no se va a poder jugar, porque los clubes están hechos bolsas y van a quedar peor si se juega sin público”.

“Si el campeonato se termina, el campeón va al Federal y si no se termina no va a enviar a ningún representante”

Desde la Federación manifestaron que ya habiendo recibido todas las observaciones de los delegados, crearon una comisión que buscará distintas alternativas para que el Provincial se pueda terminar. En ese grupo que trabajará en el armado de un plan de juego, si es que se define continuar, estará el nicoleño Martín Vercelli, junto a Hector Burghini por Olavarría y a representantes de las asociaciones de Tres Arroyos, De la Costa y de Junín.

La Federación y los doce clubes quedaron en volver a reunirse el 8 de junio a las 18.00 y también recibieron un protocolo sanitario pensando en que en algunos clubes pueda empezarse a practicar deportes. Para entonces ya se espera tener un panorama con mayores certezas en torno a lo sanitario y a lo social. Y en base a eso se sabrá también si se podrá hablar de lo deportivo y de una vuelta del Provincial de Clubes.

Fuente: Diario El Norte