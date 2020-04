“Algunas provincias creen que el éxito es no tener ningún caso y eso no va a suceder"

Para el ministro de salud bonaerense hay una necesidad de encaminarse hacia un "contagio administrado del coronavirus" para de esta forma conseguir un equilibrio entre las necesidades sanitarias y la realidad económica de la población.

Con respecto al confinamiento obligatorio manifestó que trabajan para "decirle al presidente y al gobernador dónde se puede empezar a circular. Algunas provincias creen que el éxito es no tener ningún caso, eso no va a suceder, salvo que se queden encerrados hasta que aparezca una vacuna; el tema es cómo vamos logrando que (los contagios) sean administrados, que no explote de golpe, y estamos en sintonía con todos los científicos”.

Con referencia a la situación de la economía Gollán explicó: "Si nos quedamos encerrados toda la vida, vamos a morir de inanición”, aunque destacó que la cuarentena permitió “ganar tiempo para saber cómo era afuera y trabajar con cierto margen; ganamos la posibilidad de saber, primero, aplanar la curva y, después, conocer cuál era el diagnóstico interno".

Seguidamente y con respecto a los protocolos para autorizar a los intendentes e ir abriendo la compuerta de la economía señaló: “La apertura de la cuarentena está sucediendo de a poco porque vamos liberando de forma progresiva y monitoreada. Vamos a priorizar la actividad económica productiva”.

En los últimos días, Gollán destacó que “la curva de contagios está prácticamente igual que en las últimas dos semanas”, por lo que informó que se trabaja en "un mapa de riesgo junto a los intendentes, en base al cual salieron las aperturas de alguna actividades en los municipios”.