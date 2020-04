Coronavirus: Alberto Fernández avaló la prisión domiciliaria para presos comúnes

El Coronavirus en Argentina avanza y a la par se incrementa el clima de tensión en las cárceles de todo el territorio nacional con motines y enfrentamientos. En ese sentido, el Presidente avaló que los presos comunes que integren los grupos de riesgo de contagio de coronavirus​ salgan de prisión y accedan al beneficio de la domiciliaria.

Alberto Fernández se mostró a favor de las "libertades restringidas" con dispositivos electrónicos para controlar: "Las cárceles son un lugar de concentración humana muy riesgosa. El contagio y la contaminación pueden darse con muchísima facilidad",

"Intento que podamos controlarlo de manera racional, pero no es un problema solo de la Argentina" sostuvo el mandatario mientras que colocó en el centro de las críticas a la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich​. "Cada dos por tres leo un tuits donde dice que queremos indultar. Acá en la Argentina algunos no hacen un análisis y dicen 'quieren liberar para buscar la impunidad'. No es eso".

Seguidamente y para continuar sosteniendo su posición, recordó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ya había recomendado a los países que integran el Pacto de San José de Costa Rica atender la situación sanitaria en las cárceles frente al avance de la pandemia.

"Es un tema complicado porque además se mezcla con criterios de Justicia. Hay gente que está detenida, no tienen condena aún y están exponiéndose peligrosamente", añadió Fernádez.