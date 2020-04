Jeffrey Merchant y su lado futbolero: una pasión "millonaria"

Jeffrey Merchant fue entrevistado recientemente por una página deportiva y en vez de preguntarle sobre el deporte de los cestos, contestó preguntas sobre su lado futbolero.

Al igual que Agustín Brocal semanas atrás, esta vez fue turno de que Vermouth Deportivo diera a conocer el lado futbolero del olavarriense Jeffrey Merchant.

La nota completa:

“En la 16ta entrega de #ElFútbolEnElBásquet, hablamos con Jeffrey Merchant, jugador de Quilmes de Mar del Plata sobre su pasión por el Club Atlético River Plate.

“Mi mamá era del rojo, pero de bebé, mi tío me regaló una remera de River y de chiquito ya me hizo hincha” reconoce Jeffrey en el inicio de la entrevista.

Muchas veces se le complica ver los partidos, pero trata de no perderse ninguno: “Lo sigo mucho y lo miro siempre que puedo”. Además afirmó que, si justo en ese día que River juega y le toca entrenar o jugar, “siempre se me escapa alguna preguntita a algún hincha de River o alguien que este siguiendo el partido”.

Jeffrey tiene a Ariel «El Burrito» Ortega como su máximo ídolo Millonario y, en lo que respecta a los directores técnicos, se queda con Marcelo «El Muñeco» Gallardo, actualmente conocido como Napoleón.

El domingo 26 de junio de 2011, pasó algo inesperado, River descendía a la B Nacional tras caer ante Belgrano tras un resultado global de 3-1, y el jugador de Quilmes nos contó cómo vivió ese momento. “Fue un momento duro y triste. Pero bueno, banqué al equipo siempre, miraba todos los partidos que podía y la vuelta fue algo increíble. Volvimos a donde no nos tendríamos que haber ido nunca”. Además enfatizó que “como dice un tema, ‘en las malas mucho más’ ”.

Como todo amante del fútbol, disfruta de los clásicos aunque los vive con muchos nervios. “Los miro solo y los vivo como si estuviera jugando”. Con respecto a las cargadas, depende mucho de la intensidad con que las reciba: “Si los ‘Bosteros’ joden mucho antes del Clásico, los vuelvo loco; pero si son tranquilos, no los jodo por qué a mí no me gusta que me molesten cuando pierde River”. Y agregó, “El Clásico que se disputo en Madrid es inolvidable. Siempre que lo pasan, lo veo y lo disfruto”.

En Quilmes, como en casi todos los planteles, hay hinchas de Boca y River. Cuando se le consultó si se chicanean, el ala pivot dijo que no cree que haga falta cargarlos. “Creo que todavía les duele algo que no pueden superar (risas). Pero debes en cuando cruzamos algunas palabras”, agregó.

Durante mucho tiempo se discutieron cosas entre los fanáticos del básquet y del fútbol. Por eso, le pedimos su opinión sobre ese tema: “Yo creo que a la selección de fútbol la mira todo el país. Por ahí es el deporte más tradicional o ‘popular’, y por ahí, los demás deportes quedan un poco más abajo. Me encanta mirar todos los deportes, en mi caso, y trato de ver todas las selecciones porque nos representan al país en las distintas disciplinas. Pero creo que no toda la gente hace lo mismo”, reflexionó”.

Nota: Vermouth Deportivo // Laura Grecco