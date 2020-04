El lado futbolero de “Toti” Brocal: “Mi ídolo máximo es Riquelme”

Agustín Brocal se encuentra en la ciudad cumpliendo con el aislamiento social obligatorio y mientras transcurre la cuarentena respondió a Vermouth Deportivo una entrevista sobre fútbol.

El basquetbolista chaqueño que defiende la camiseta del “bataraz” se sumó a la propuesta de la página deportiva mientras sigue sin poder competir por el avance de la pandemia.

La nota completa:

"El básquet mundial sigue en stand by por la pandemia que afecta al mundo, el virus COVID-19, así que seguimos aprovechando y realizamos entrevistas sobre fútbol a los jugadores de nuestro básquet nacional.

Como hicimos con River, Racing, Independiente, San Lorenzo y Rosario Central, hoy volvemos a visitar al Club Atlético Boca Juniors y, por eso, nos contactamos con otro de sus tantos hinchas: Agustín Brocal, jugador del Club Atlético Estudiantes de Olavarría, equipo que milita en La Liga Argentina, segunda categoría de nuestro baloncesto profesional.

-¿Cómo nació tu fanatismo por Boca?

–En mi familia somos todos hinchas de Boca. Desde chiquito, de tanto mirar los partidos y demás era inevitable que sea de Boca.

-¿Ves todos los partidos que podes?

–Sí, obvio. Siempre que puedo, que no estamos jugando o entrenando en competencia, es fija que los miro siempre los partidos.

-¿Quien es tu máximo ídolo?

–Mi máximo ídolo es Juan Román Riquelme, lamentablemente no tuve la suerte de conocerlo personalmente.

-¿Qué te pareció la llegada de Riquelme a la dirigencia de Boca?

–Creo que fue lo mejor que nos pudo haber pasado, la llegada de Riquelme, tanto a nosotros como hinchas como al club. Parece que está a la vista que las decisiones que tomó fueron buenas, volver a traer referentes o ídolos del club como son Cascini, Battaglia, el ‘Patrón’ Bermúdez, para tomar decisiones en conjunto y trabajar en el día a día. Eso suma muchísimo y está claro que desde la llegada de él las cosas están saliendo muy bien, cambió todo.

-¿Qué fue lo más loco que hiciste por el “Xeneize”?

–Sinceramente, nosotros muchas locuras no podemos hacer, por el tema de los entrenamientos o los partidos. Pero no te voy a mentir de ganas no me faltaron de faltar al entrenamiento alguna vez que jugaba Boca y no lo podía ver o de ir a la cancha pero fueron ideas que duraron segundos y las olvidé al instante porque no se podía.

-¿Qué época recordás más: la etapa de Bianchi, Basile o cuál es la primera que se te viene a la cabeza cuando te dicen «Boca»?

–Sin dudas, la que más recuerdo es la de Bianchi. Carlos es el DT más grande de la Argentina y tuvimos la suerte de que en Boca nos hizo ganar todo.

-¿Cómo vivís los clásicos? ¿Tenés amigos de River? ¿Existe esa típica cargada al rival si les ganan?

–A los clásicos los vivo muy, muy eufórico. La verdad es que me gustan mucho. Me gusta mirarlos solo, no los miro con nadie. Y sí, tengo amigos de River, que me banco las cargadas cuando perdemos, y alguna que otra cargadita les hago cuando ganamos, pero siempre con respeto y sin pasarnos del límite.

-Durante mucho tiempo, se han discutido cosas entre los fanáticos del fútbol y el básquet. Para vos, ¿cuál crees que es la diferencia entre la selección de fútbol y la del básquet en cuanto a la llegada a la gente?

–Como todos sabemos, en nuestro país, el fútbol es el más popular y, entonces, creo que es el que más llegada tiene a la gente. Por ahí, la principal diferencia que veo entre ambos deportes es que en el fútbol siempre estuvimos más cerca de ser una potencia que en el básquet y creo que lo que nos marcó mucho con la Generación Dorada es eso. Nos enseñaron y transmitieron valores dentro y fuera de la cancha que, la verdad, nos marcaron muchísimo. Y que, sin ser potencia, hicieron cosas grandes como ganarle a las potencias, a través de eso, del grupo humano que se formó y los valores que nos transmitieron ellos.

-¿Maradona o Messi?

–La verdad, a Maradona no tuve la suerte de verlo jugar pero si por vídeo y demás está decir todo lo que representa para nosotros, así que me quedo con ambos si se puede".

Nota: Vermouth Deportivo