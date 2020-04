Supermercadistas criticaron a proveedores por subas

Cadenas de supermercado más pequeñas y regionales nucleadas en Cámaras y Federaciones salieron a deslindar responsabilidades por subas en productos en las góndolas. Responsabilizaron a los proveedores que no cumplen con los precios máximos establecidos por el gobierno nacional.

Las empresas, nucleadas en la Cámara Argentina de Supermercados y la Federación Argentina de Supermercados y Autoservicios, señalaron que hubo una comunicación con los proveedores y adelantaron que no aceptarán aumentos de precios de sus productos, o cambios de las condiciones de venta que les signifiquen mayores costos, y aseguraron que, en caso contrario, lo denunciarán públicamente.

“Esta decisión que no resulta sencilla para los comerciantes nacionales se fundamenta en el hecho de que, de no proceder de esta forma, no podrían cumplir con la Resolución 100 de la Secretaria de Comercio, que los obliga a mantener los precios vigentes al 6 de marzo”, indicaron ambas entidades a través de un comunicado.