Gustavo Liggerini desde Santiago del Estero: “Fue un sueño trabajar en Primera”

Gustavo Liggerini se fue de Ferro de manera sorpresiva para volar a Santiago del Estero y ocupar un lugar en el banco de suplentes de Central Córdoba al lado de Gustavo Coleoni; consumada la salida del elenco norteño, dialogó con El Eco sobre la experiencia.

El tandilense, con una amplia trayectoria en clubes de las diferentes categorías del ascenso nacional entre las que se destaca el llegar a la Final del Torneo Federal B con Ferro de nuestra ciudad, volvió a encontrarse con el cordobés Coleoni, en diciembre de 2018 y a partir de allí comenzó un ciclo exitoso que desembocó con el histórico ascenso a Primera División de Central Córdoba y el arribo a la final de la Copa Argentina entre otros resultados positivos.

Sin embargo, una mala racha y ubicarse en los puestos de descensos alejaron al cuerpo técnico del equipo santiagueño que sigue en el norte del país por el decreto de Emergencia Sanitaria que establece la cuarentena obligatoria.

El “Profe” repasó en una comunicación con El Eco de Tandil lo que fue este intenso año y medio en Santiago del Estero y que aún lo encuentra allí pero “a pesar de que mi idea era viajar a Tandil, me agarró la cuarentena obligatoria y no pude salir. Solo me queda esperar que pase todo esto para poder ver a la familia. Con paciencia y quedándome en casa, como corresponde”.

“Me gustaría descansar y tomar envión para el desafío que venga. Formar parte de un cuerpo técnico de Primera es un sueño que se hizo realidad y me gustaría que no se termine. Ojalá aparezca rápido una buena propuesta para seguir trabajando en esto que es tan lindo” dice el ex “carbonero” antes de realizar un balance en el “ferroviario”.

Recordó que el primer semestre respondió, “se adaptó bien en la categoría y tuvimos un buen comienzo del campeonato” pero “sabíamos que la segunda parte del torneo iba a ser más complicada, porque los rivales ya nos conocían más, nos iban a jugar de otra manera”.

“Le habían explicado a los dirigentes que íbamos a entrar y salir de la zona roja, pero finalmente todo terminó con el alejamiento”

El experimentado DT reconoció que el sueldo de Tevez y algún otro compañero en Boca Juniors son el total de presupuesto de Central Córdoba por eso “se hizo difícil” pero “esta primera experiencia en la categoría nos sirvió para crecer, para aprender. El juego es muy dinámico por la velocidad de ejecución del jugador, todo se hace mucho más rápido”.

Párrafo aparte para la experiencia de jugar contra River Plate la definición de un campeonato. Luego de eliminar a Lanús en Semifinales, el “ferroviario” se enfrentó en búsqueda del título al mejor equipo argentino del momento. “Llegar a la final de la Copa Argentina fue como un premio para el plantel. Nos encontramos con el mejor River en muchos años, por el nivel competitivo, por la jerarquía de los jugadores. Tratamos de hacer un partido parejo, pero no alcanzó”.

“Fue una experiencia profesional muy linda, todo lo que logramos con el equipo, que fue histórico para la provincia. Disfrutamos no solo el ascenso, sino el día a día en Primera. Fue un gran año, de disfrutar, de aprender, de crecer, y espero que nos sirva esta experiencia para futuros desafíos” sentenció el entrenador que después de perder el ascenso con Ferro en Viedma, tuvo pronta revancha en la B Nacional, logró subir de categoría y disfrutó de un año y medio en la máxima categoría del fútbol nacional.

Entrevista: El Eco