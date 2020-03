Ezequiel Galli: “Hay que trabajar todos juntos para atravesar la crisis”

El pasado martes, Ezequiel Galli dio el discurso inaugural de las sesiones ordinarias del Honorable Concejo Deliberante de nuestra ciudad.

Tras el evento, el jefe comunal dialogó con los medios presentes y respondió sobre diversas temáticas de la actualidad del Municipio de Olavarría.

En primer lugar, señaló que de ahora en adelante debe haber “diálogo, construir puentes y trabajar todos juntos para atravesar esta crisis económica social que estamos viviendo. La económica dependemos mucho de factores externos, pero la social podemos trabajar mucho todos en conjunto y en equipo para desde el caso de ejecutivo, el legislativo poder abordar las problemáticas y dar soluciones a los vecinos”.

Al ser consultado sobre cómo van a encarar este año económicamente, Galli detalló que será “con mucha cautela porque es un año donde estamos ya empezando el mes de marzo no tenemos presupuesto provincial, no tenemos presupuesto nacional, no sabemos cuándo lo vamos a tener, la verdad es que va a ser un año difícil desde lo económico por lo cual tenemos que estar todos con pie de plomo y trabajar por atravesar esta crisis económica de la mejor manera posible”.

Semanas atrás fue el Concejo Deliberante quien, entre tensiones, aprobó la declaración de Emergencia en Violencia de Género para nuestra Ciudad. En ese sentido, explicó que “el tema de la emergencia no es que nos cambia algo, nosotros acompañamos la declaración de emergencia con diálogo con el Concejo Deliberante, podríamos haber no declarado la emergencia, teníamos los votos para no declararla y sin embargo pudimos consensuar en algo que es una problemática que realmente nos atraviesa a todos y nos preocupa” y agregó “un poco el mensaje fue lo que estamos haciendo, por donde vamos a encarar la problemática, por donde vamos a redoblar los esfuerzos y que creemos que hay que darle un corrimiento político al tema hay que correrse de lo político y trabajar en gestión para poder redoblar los esfuerzos y aunar los criterios para ir todos para el mismo lado porque si tenemos diferencias de criterio porque la política está atravesando el tema no es beneficioso para abordar la problemática por lo cual nosotros tenemos un equipo que trabaja incansablemente en el tema, arrancamos el año de una manera muy triste y a todos nos horrorizan los casos de femicidio que pasan en todo el país pero tenemos que ponernos a trabajar en conjunto y todos para el mismo lado”.

Por último, el jefe comunal fue consultado por el plan de 40 viviendas. En relación a ello, concluyó comentando que “estamos trabajando en las licitaciones, queremos hacer 10 licitaciones distintas para generar empleo para generar movimiento económico pero bueno también estamos esperando que este momento económico pase, no la vamos a licitar ya, vamos a esperar un poco pero en el transcurso de este año nos comprometimos a hacerlo y estamos tratando de cumplir con los compromisos que tenemos con la gente y algunos son compromisos de campaña y otros son compromisos de gestión”.