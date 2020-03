“Estamos en un momento donde necesitamos aunar esfuerzos”

Tras el pedido de medidas de acción directa al Municipio por parte de sectores de la economía popular, el referente del MTE Olavarría, Emiliano Llorente, dialogó con Infoeme y señaló que más allá de valorar la intención del Municipio en acercarse con ayuda a quienes más lo necesiten, podría organizarse en una mesa con varias instituciones y organizaciones.

Admitió que “estamos en un momento muy complicado en términos económicos y sociales” y que con este proceso “nos encontramos con un sector que no es solo la economía popular sino también la economía informal (remiseros, cuidadores de ancianos, trabajadores de limpieza particular, parqueros, albañiles, mozos, electricistas, gasistas, etc) que tampoco está pudiendo sostenerse”.

“Necesitamos respuestas contundentes con medidas concretas de parte del Estado. Es un sector grande de la sociedad”.

Añadió, a su vez, que “en estos días de cuarentena es difícil para todo el mundo llevarlo en términos de ánimo”. “El encierro es complejo en términos psicológicos (el Estado tiene que prestar atención de lo que está pasando) y eso sumado a que hay personas que no saben si a la noche le podrán dar de comer a los hijos y para otros si pueden pagar el alquiler se torna mucho más terrible y desesperante”.

Valoró que “el Municipio está trabajando pidiéndole listados de personas a las organizaciones y en base a eso se trabaja con las familias” sin embargo Llorente destacó que “podríamos hacer algo mucho más integral, convocar a una mesa a las organizaciones, las instituciones que quieren participar con el Estado, aunar esfuerzos”.

Para cerrar, el referente del MTE reflexionó sobre la actualidad y señaló que “estamos en un momento donde necesitamos mucha madurez política de todos los sectores y asumir un compromiso juntos de paliar la crisis. No podemos estar con las mismas mezquindades de siempre y sin dar una respuesta concreta”.