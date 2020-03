Insólito: tras pedido de aislamiento, Monte Hermoso fue “invadida” por turistas

Tras las importantes medidas tomadas por el Gobierno Nacional incluyendo suspensión de clases en todos los niveles, comenzó a verse el lado indignante de este pedido de aislamiento social: kilómetros de cola de autos que intentan ingresar a Monte Hermoso con “fines turísticos” a pesar de las recomendaciones.

El escenario era, según afirmaron desde el Municipio, “de plena temporada” en un contexto de Emergencia Sanitaria. Esto se da, además a menos de 24 horas de la batería de medidas preventivas dispuestas por el Gobierno Nacional y de lo recomendado por el Municipio local en función del necesario aislamiento para evitar la propagación del coronavirus.

Una situación completamente negligente sobre todo con el pedido de aislamiento prudencial por parte de autoridades políticas y sanitarias con el lema #QuedateEnTuCasa.

Cabe señalar que ante esta situación insólita, personal de Tránsito Urbano y de la Secretaría de Salud del Municipio de Monte Hermoso realizaron un “control preventivo” para indagar y revisar a toda persona que ingrese al distrito.

Los visitantes debieron responder un cuestionario y firmarlo, con carácter de declaración jurada, en el que se los indagaba sobre su procedencia de países declarados de riesgo; si presentaban alguna sintomatología como fiebre tos y dolor de garganta; si estuvieron en contacto con alguna persona sospechada de contaminación del coronavirus. Además se solicitó información del lugar a alojarse en la ciudad y un número de contacto.

El dato más repudiable, en tanto, es que un 90% accedió a la ciudad "con fines turísticos", y sólo algunos pocos por cuestiones laborales o de otra índole.

Un trabajador señaló a medios de Bahía Blanca que “estamos para tratar de reducir el peligro y la gente no toma conciencia. Vienen a pasar días de vacaciones y Gobierno aconsejó que se queden en sus casas, se cuiden y no lo hacen lamentablemente". Confirmaron, de todos modos, que no hubo ninguna persona con síntomas sospechosos y no hubo que excluir a nadie del ingreso.

"Parece plena temporada", sentenció con indignación el trabajador.

Información y foto: Telefé Noticias Bahía Blanca