Monóxido de carbono: 25 pacientes fueron asistidos en 6 días en el hospital de Niños de La Plata

Luego de haber asistido a 25 pacientes en la última semana por intoxicación con monóxido de carbono, el Hospital de Niños “Sor María Ludovica” de La Plata emitió un comunicado para que las familias puedan prevenir estos eventos – la mayoría ocasionados por la calefacción con braseros – y los profesionales de la salud tengan presente en la consulta estos cuadros “como diagnostico diferencial”.

En esa línea, desde el centro de salud pediátrico de referencia de la provincia de Buenos Aires, indicaron que los médicos deben brindar información a sus pacientes sobre esta problemática que se da con más frecuencia en las estaciones frías, independientemente de su localización geográfica, nivel socioeconómico o educativo.

Intoxicaciones

El monóxido de carbono (CO) es un gas extremadamente peligroso, conocido como el “asesino invisible” porque no tiene olor, color ni sabor, y no irrita los ojos ni la nariz. Esto hace que su detección sea muy difícil, lo que aumenta el riesgo de intoxicaciones graves e incluso la muerte.

El monóxido de carbono se produce por la combustión incompleta de materiales que contienen carbono, como gas, petróleo, carbón, madera, plásticos, entre otros. Cualquier artefacto que utilice estos combustibles – calefones, estufas, cocinas, calentadores, motores de combustión – puede generar CO si no funciona correctamente o si hay una ventilación deficiente.

La acumulación de este gas en ambientes cerrados puede afectar gravemente nuestra salud, ya que reduce la capacidad de la sangre para transportar oxígeno, afectando principalmente al cerebro y al corazón. La falta de oxígeno puede causar desde dolores de cabeza y mareos hasta pérdida del conocimiento y paro cardiorrespiratorio.

Los signos que pueden alertar una posible intoxicación por este gas son: dolor de cabeza, mareos, somnolencia, debilidad, náuseas, vómitos, pérdida del conocimiento, convulsiones, palpitaciones, dolor en el pecho y, en casos graves, paro cardiorrespiratorio.

Ante estos síntomas, es crucial actuar rápidamente y abrir puertas y ventanas para ventilar, retirar a la persona del ambiente contaminado, buscar atención médica de inmediato, informando sobre la posible exposición al monóxido de carbono.

Recomendaciones

Para detectar la presencia de monóxido en el ambiente hay que tener en cuenta estos indicios:

Coloración amarilla o anaranjada en la llama de hornallas o estufas, manchas de hollín, tiznado o decoloración en los artefactos y conductos de evacuación.

Si vemos estos signos se deben revisar y mantener los aparatos de calefacción y cocción, asegurándose de que estén en buen estado y funcionando correctamente.

Es importante contar con detectores de monóxido de carbono en el hogar, especialmente en áreas donde se utilizan estos aparatos, para poder alertar a tiempo en caso de una acumulación peligrosa.

La prevención y el mantenimiento adecuado son clave para garantizar un ambiente seguro y evitar riesgos asociados a este gas inodoro y peligroso.

El brasero nunca debe utilizarse en espacios cerrados, aun con ventilación. Solo al aire libre.

Las estufas con o sin evacuación de gases al exterior, calefones, calderas, termotanques o cocinas deben ser revisados y controlados anualmente por un gasista matriculado. No se deben utilizar las hornallas ni el horno para calefaccionar.

Los generadores de electricidad que utilizan combustible deben instalarse siempre en espacios abiertos, alejados de ventanas y puertas.

(DIB)