Informe: Cuánto dinero destina el municipio en la policía Bonaerense

“De siempre, de esta gestión y gestiones anteriores, ya sea por convenios o fuera de convenios, se arreglan todos los móviles, se carga combustible, todo lo que necesitan se está a disposición de la policía para que tenga los medios para trabajar. Las herramientas se tienen, no se está buscando nada imposible”. Así fue como días atrás, en una entrevista a solas con Infoeme, el subsecretario de Seguridad municipal Daniel Borra puso sobre la mesa uno de los temas que siempre se alude pero quizás no tanto se ahonda, y que tiene que ver con los aportes que desde el Ejecutivo se realizan en materia, precisamente, de seguridad. Afirmó que durante el 2019 el Municipio de Olavarría hizo un desembolso de más de 22 millones de pesos para la policía Bonaerense

Obviamente estas discusiones cobran vigencia cuando se reiteran los hechos delictivos, tal cual viene sucediendo desde hace ya algunas semanas con asaltos en quintas y chacras. Es cierto que el vínculo entre municipio y policía Bonaerense no es nuevo. No menos cierto es que ese vínculo parece estrecharse cada vez más, por ejemplo tras la creación de la policía Local en tiempos de Scioli, pero con discusiones acerca de su futuro que no reconocen de gobernador o bandera política. Cuando esta fuerza fue creada el municipio debía mostrar su adhesión y acompañamiento, por estos tiempos -pero desde hace ya algunos años- se discute si pasa finalmente a manos municipales o no. Eso es tan sólo un ejemplo, pero hay otros -si se quiere- más tangibles y que pueden verse en el día y sobre ello avanzó también la conversación y datos compartidos por Daniel Borra.

Por dar un ejemplo Olavarría cuenta alrededor de una docena de dependencias policiales, distribuidas en 8 inmuebles. El dato interesante es que de 4 ellas el alquiler es pagado con fondos públicos municipales, sumado a una quinta -precisamente la mencionada policía Local-que funciona en un predio que pertenece al área de Seguridad municipal-, similar a lo que sucede con Drogas Ilícitas, que tiene su sede el CEMO.

Daniel Borra compartió los datos y más aún las cifras de lo que se abona por alquileres para que cada una de esas dependencias pueda funcionar, sin mencionar las complicaciones que se reiteran cada vez que hay que renovar esos contratos. El inmueble más reciente en estos casos es el del GAD, el Grupo de Apoyo Departamental, que desde el último trimestre del año pasado funciona en una propiedad ubicada en el barrio Carlos Pellegrini. Lo concreto es que en alquileres el municipio pagó durante el año 2019 $762,600, una cifra que de más está decir que durante el 2020 será mucho mayor teniendo en cuenta la inflación y su correlato en el mercado inmobiliario. Si bien no fue incluido en el detalle al que accedió este Diario, el subsecretario de Seguridad no dejó pasar la ocasión para mencionar los gastos similares que se realizan para el funcionamiento de Control Urbano y del Centro de Monitoreo Municipal.

Patrulleros y mantenimiento

Sin dudas el eje de la discusión en esta materia, más que por los alquileres pasa por las tareas preventivas que puedan hacerse y es en eso que los patrulleros tienen un rol clave. En el presente informe no se avanzará sobre los desembolsos para la compra de rodados, como así tampoco en horas adicionales -puntos que seguramente serán abordados en futuros informes-, pero sí sobre el mantenimiento de los móviles policiales, ya sean reparaciones como combustible. Es por ello que la mayor inversión va sobre estos dos ítems.

Para tomar una dimensión de ello vale mencionar que en arreglos o mantenimiento de móviles durante el 2019 se gastaron más de 10 millones de pesos. Se trata de tareas que van desde las más básicas y comunes, como lo puede ser un cambio de aceite y de filtros, como otros bastante más costosos que derivan tanto del kilometraje propio de los vehículos como ocasionales siniestros viales. Lo relevante es que ese detalle no refiere únicamente a los móviles del Comando de Patrullas, que son los que más se ven por las calles de la ciudad, sino que alcanza a toda la flota de móviles de policía Bonaerense en el partido de Olavarría.

A esos mismos rodados alcanza también el desembolso en materia de combustible, algo que durante el año pasado tuvo un importe superior a los 11 millones de pesos y que seguramente también durante el 2020 tenga un marcado incremento teniendo en cuenta la situación que se está dando con los combustibles. El promedio de litros mensuales ronda en los 20 mil. En el total de inversiones también debe incluirse una suma superior a los 150 mil pesos que corresponde a los GPS en los móviles policiales.