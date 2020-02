“Estamos preocupados, no queremos que pase algo aún más grave”

“Estamos al límite”. Así de tajante fue Daniel Borra, el secretario de Seguridad municipal. No suele ser un hombre de muchas palabras, pero sí sabe hacerse escuchar cuando tiene algo para decir. Así fue en esta ocasión y por varios minutos dialogó con Infoeme tras nuevos asaltos cometidos por un grupo de delincuentes armados y encapuchados. Si bien hoy en día los hechos se investigan en singular, con distintas fiscalías implicadas, el modus operandi hace sospechar cada vez más que se trata de las mismas personas.

“Queremos transmitir nuestra preocupación, preocupación por la violencia de los asaltos, en especial en quintas y chacras, ya que el 90% de los casos son fuera del ejido urbano. Preocupa la utilización de armas, la violencia, dejar atadas a las personas, son bandas que deben estar trabajando con información previa”, añadió dejando entrever una sospecha personal que no sólo se desprende de la información que le llega sino también por su experiencia en las fuerzas de seguridad. “Nos preocupa, no queremos que pase algo aún más grave con las víctimas”, enfatizó.

Transmitir la preocupación no fue lo único que le hizo romper el silencio, sino también un llamado a todos los actores de la seguridad local a trabajar en conjunto. “Estamos todos involucrados”, siguió no corriendo al Ejecutivo de la discusión, sino más bien todo lo contrario, algo que definió también como una directiva del jefe comunal. Añadió que esa intervención municipal es precisamente a partir de los recursos que se le destinan a todas las dependencias locales, algo sobre lo que arrojó importantes cifras que en los próximos días serán abordados en un informe. “De siempre, de esta gestión y gestiones anteriores, ya sea por convenios o fuera de convenios, se arreglan todos los móviles, se carga combustible, todo lo que necesitan se está a disposición de la policía para que tenga los medios para trabajar. Las herramientas se tienen, no se está buscando nada imposible”, señaló al respecto.

Sin embargo, ahora la preocupación y la urgencia es otra, por eso llamó a “aunar esfuerzos entre todos lo que intervienen en la seguridad de Olavarría. Si es necesario conformar una mesa de trabajo, mesa de urgencia, como le quieran llamar, por los asaltos, hay que hacerlo y que todas las policías de Olavarría, sean descentralizadas o de seguridad la integren. Hay que unirse, volcar todo lo que tienen y trabajarlo conjunto”, subrayó. “Tanto la DDI como la policía de Seguridad, que trabajen conjuntos, creen una mesa de trabajo, que vuelquen toda la información que tienen para desarticular esta banda que está cometiendo asaltos muy seguidos desde hace unos meses a la fecha”, completó, por si no quedaba claro cuál es su postura.

Inclusive, fue aún más lejos con su posicionamiento. “Acá estamos todos involucrados. No ganamos nada con echar culpas porque nos siguen asaltando y robando, no hay que echarle la culpa a nadie, acá hay que trabajar, nos podemos equivocar, pero vamos a equivocarnos trabajando. Hay que hacer una mesa de trabajo, volcar toda la información y trabajar uno a la par del otro, como se hizo en otro momento. Siempre se hizo así, si vamos uno por cada lado no vamos a lograr nada”, continuó y llamó también a otros actores clave. “Todos tenemos que comprometernos, el Estado, el Poder Judicial, la Policía, todos, sino nos comprometemos todos y trabajamos a la par no vamos a llegar a buen puerto”, concluyó.

“No puede pasar”

En los últimos días Daniel Borra ha sido parte de distintas reuniones con juntas vecinales y sociedades de fomento, en las que los habitantes de distintos puntos de la ciudad le transmitieron sus inquietudes y también temores. Quizás la más convocante fue en Loma Negra a fines de la semana pasada, donde concurrieron decenas de personas, que no se divulgo por el expreso pedido de quienes concurrieron. Situación similar se ha dado en otras localidades y barrios, además de los reclamos que recibe a diario en su mesa de trabajo.

En esas recorridas también ha tomado contacto con víctimas o allegados. “Muchos vecinos han puesto en venta su lugar donde viven, eso es increíble, no puede pasar eso en Olavarría. Por miedo se quieren ir a otro lugar, no podemos permitir que eso pase en Olavarría”, lamentó.

Esas conversaciones también le permitieron conocer más de cómo fueron los hechos y reforzar sus sospechas de cómo opera esta banda de delincuentes. “He hablado con víctimas y los asaltantes buscan dinero de algo, van con una información, en el 90% de los casos van sabiendo lo que van a buscar, lo que hubo o lo que hay”, concluyó.

Por último, detalló que tanto él como todos los actores vinculados con la seguridad “estamos a disposición de la gente. Nuestras puertas y teléfonos están abiertos”, concluyó, pidiendo a la par que quien aportar algún tipo de información lo haga también a sabiendas que hay alternativas para resguardar la integridad.