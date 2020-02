“Me hubiera gustado estar en el Top15, pero un problema mecánico me dejó afuera”

El ciclista olavarriense que fue uno de los 150 deportistas que completó la 38° edición de la Vuelta a San Juan dialogó con Infoeme a días de terminar el certamen internacional que se extendió durante siete días en la bella provincia argentina.



“Es el segundo año que participo y nos fue mejor que el año pasado por eso estamos contentos” comenzó diciendo Messineo pero como suele suceder, siempre hay un pero y así fue: “la verdad me hubiera gustado estar en el Top15, estábamos para eso, pero en la Etapa Reina (NdR: unió San Martín y Alto Colorado, terminó 61º) donde se define prácticamente todo, tuve un problema mecánico con la cadena y me dejó fuera de la lucha. Perdí mucho tiempo y después se me hizo imposible descontarlo”.

Pero antes de los 169,5 kilómetros de la Etapa Reina, el olavarriense debió hacerle frente a un copioso temporal en plena cronometrada: “son circunstancias de la carrera que uno no las contempla, que no las puede controlar, es real que el temporal me agarró en la mitad de la prueba y hubiera mejorado mucho mi tiempo”.



Leandro Messineo a diferencia del 2019 donde corrió con el equipo Asociación Civil Mardan y se ubicó 99º en la clasificación, completó en este 2020 el recorrido por San Juan bajo el patrocinio de Trasporte Puertas de Cuyo y se mostró agradecido a Mario González por apostar al ciclismo: “fue equipo sin subvención del estado, fue una empresa privada que se hizo cargo de la licencia continental para que pudiéramos participar de la Vuelta”.



El ciclista de 40 años que se acercó al ciclismo por herencia familiar, destacó que a pesar del esfuerzo que le significa vivir en Capital Federal donde entrena de forma “indoor” y los viajes “una o dos veces al mes para entrenar con el equipo”, “estaba muy bien entrenado, si bien las formas no son las ideales, uno tiene que adaptarse a las circunstancias de la vida y yo soy un agradecido de estar compitiendo a mi edad este tipo de competencias, aunque cueste cada vez y tenga que entrenar más y perfeccionarme en todo un poco más que cuando era joven”.



Por otro lado, el olavarriense hizo hincapié en la calidad de la competencia y en la presencia de los grandes ciclistas a nivel mundial y sus equipos: “ellos ya habían venido algunas veces, esos primeros años uno lo vive con mucho nerviosismo y con ganas de estar al lado, pero con el correr de los años uno ya los ve como normal, es ameno y son compañeros de calidad con grandes equipos los representantes del World Tour”.



“Antes los mirábamos por la TV y ahora corren a nuestra par, hacen más lindo el andar pero uno es realista y sabe que no va a ganar la carrera, pero en lo personal siento que podría haber estado más adelante” sostuvo uno de los deportistas mayores que presenta el circuito y que comparte la franja etaria con unos de los destacados del ciclismo mundial: “Óscar Sevilla es un grande y tiene el privilegio de vivir en un lugar que respira ciclismo como es Colombia con lugares magníficos para entrenar”.



Por último y antes de deshacerse en elogios para su familia y el apoyo incondicional que le brindaron, brindan y brindarán, Messineo que se ilusiona con “estar dentro del ciclismo por un par de años más”, se contentó con el apoyo del pueblo sanjuanino durante las siete etapas “porque a pesar de que las carreras de ruta son bastante aburridas, el ciclismo mueve mucha gente y se nota que aman el deporte”.



Leandro Messineo, deportista olavarriense en la élite del ciclismo nacional terminó la Vuelta a San Juan siendo uno de los destacados de su equipo y a pesar del gran nivel demostrado por él y demás argentinos, los amantes del deporte se lamentan la suspensión de la tradicional Doble Bragado que debería marcar la inmediata continuidad del calendario estival.