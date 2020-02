“Hoy la cerveza artesanal da mucho más empleo que la cerveza industrial”

Durante el último tiempo, hemos escuchado hablar mucho sobre la cerveza. La que se comparte con amigos, la que se utiliza en las comidas, la que se disfruta en una salida o en una actividad cotidiana. A ese mundo llegó, también, la cerveza artesanal, con decenas de productores que, en pequeñas o medianas fábricas brinda su producto, su resultado, a quienes lo deseen.

Martín Boan es “sommelier” de cerveza, jurado internacional, ingeniero químico, tiene un Máster en Tecnología Cervecera y Maltera y un Máster de Administración de Empresas. Organizado por productores y con el acompañamiento de la Secretaría de Desarrollo Económico Municipal, Boan brindó una charla ante una muy buena cantidad de productores locales para ver el estado del sector, cómo se puede crecer y potenciar un mercado que desde las mismas casas comenzó a crecer hasta este presente. Y, obviamente, había cerveza –y mucha- para degustar.

Julio Valetutto, secretario de Desarrollo Económico, señaló que el encuentro “se dio en el marco del trabajo que realiza el Municipio con los cerveceros de la ciudad, fue por iniciativa de ellos de que venga Martín a dar una charla y a regalarnos un poco de conocimiento del sector y de cómo hacer para que los cerveceros juntos y en conjunto con el Municipio puedan avanzar en diferentes estrategias de venta y de producción”.

Justamente, el rol del Estado “puede generar políticas públicas que hace que un sector específico se pueda visualizar distinto para vender marca ciudad. En su momento con diferentes proyectos lo que intentamos es que la cerveza de Olavarría y los cerveceros tengan una identidad y una fuerza que permita que no solamente puedan ampliar la cantidad de clientes en la ciudad, la cantidad de lugares de venta, sino que puedan salir de la ciudad y ser más reconocidos”.

Boan admira el arte del mundo cervecero, pero también piensa a futuro. Lo hace con el mercado, con el negocio, y con el sostenimiento de algo que tiene potencial, que lo demuestra pero que necesita unión: en diálogo con Infoeme, afirmó que “como todo grupo es fundamental que vayan haciendo acciones simples, pequeñas, para que el grupo se vaya consolidando y no se frustre”.

“Estoy muy contento porque hubo una excelente convocatoria, mayor de la que esperaba. Estoy contento porque cuando me dijeron que iba a estar la intendencia yo dije ‘tengo que estar’.

Esta unión de productores no sólo se tiene que dar entre ellos, sino también con el Estado: “que el Estado trabaje mejor que un privado me gusta, pero también el privado tiene que estar a la altura de lo estatal. Con esta involucración que yo veo del Municipio, los chicos ya están ganando. Ahora tienen que trabajar profesionalmente para saberlo aprovechar y para saber encauzar ese progreso”.

“Estoy convencido que un país se hace fuerte si tiene muchas pymes. Las pymes dan trabajo, generan empleo, dejan sus ganancias en el país, hacen crecer las otras industrias, aportan muchísimo al país” y fue contundente al señalar que “Hoy la cerveza artesanal da mucho más empleo que la cerveza industrial”.

Admitió, más allá del crecimiento, que el sector cervecero es “pequeño, muy pujante y se va consolidando. Hay cervecerías que ganan premios a nivel internacional. Es más, hay gente acá en Olavarría que viene sacando premios, hay un par de productores que tienen excelente potencial desde el punto de vista de calidad, por lo cual hay que ayudarlos a encauzarlos”.

Incluso, dijo que la inversión de aquellos que fabrican cerveza “no son capitales golondrinas, es gente que disfruta lo que hace, que lo apasiona. En mi caso, más de la mitad de mi vida es en cerveza, es en lo que me he formado y capacitado. Me pone contento cuando hay pymes y pequeños productores que progresan, que se consolidan, que hacen buena cerveza, que pueden vender su producto, que pueden vivir de eso y que son felices”.

Incluso, Boan historizó y mostró su conocimiento sobre la temática: “no nos olvidemos que siglos atrás, la cerveza era una bebida de reyes y siempre tuvo una participación muy fuerte en toda actividad cultural de la sociedad. La cerveza y la parte cultural en la historia de la humanidad han sido muy importante”.

Finalmente, reflexionó sobre el mundo en que vivimos y sí, todo relacionado con la cerveza: “Hoy estamos en un mundo cada vez más global en donde al pequeño productor de cualquier rama le cuesta sobrevivir. Hay que ayudarlo a que sea más profesional, que tenga mayor calidad y a que sea diferente. Siendo diferente vamos a poder triunfar en el mundo del cambio tecnológico que viene”.

La nota terminó, y Boan junto a los productores siguieron haciendo lo que más le apasiona: hablar -y tomar- cerveza.